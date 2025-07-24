Кусок ртутного градусника впился в подмышку маленькой девочки во время ДТП

Кусок ртутного градусника впился в подмышку маленькой девочки во время ДТП В Артеме врачи вытащили из подмышки ребенка кусок ртутного градусника

Кусок ртутного градусника воткнулся в подмышку восьмилетней девочке во время ДТП в городе Артеме Приморского края, сообщили в пресс-службе КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1». Родители решили померить дочери температуру прямо в дороге, но произошла авария.

В результате ДТП наконечник градусника отломился и вонзился в подмышечную впадину ребенка, — отметили в учреждении.

Врачи провели заочную консультацию с токсикологами Владивостокской клинической больницы № 2 по поводу ртути, которая могла попасть в организм пострадавшей. По словам специалистов, основной опасностью являются пары ртути, которые выделяются при вдыхании в случае разбивания градусника. При этом само вещество ртути, попадающее в организм в минимальных количествах, не представляет серьезной угрозы.

В итоге травматологи выполнили ювелирную операцию. Они вытащили наконечник и сделали рентген, чтобы убедиться, что в теле девочки не осталось осколков. После нескольких дней наблюдения в стационаре маленькую пациентку выписали домой.

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