Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 08:39

Кусок ртутного градусника впился в подмышку маленькой девочки во время ДТП

В Артеме врачи вытащили из подмышки ребенка кусок ртутного градусника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кусок ртутного градусника воткнулся в подмышку восьмилетней девочке во время ДТП в городе Артеме Приморского края, сообщили в пресс-службе КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1». Родители решили померить дочери температуру прямо в дороге, но произошла авария.

В результате ДТП наконечник градусника отломился и вонзился в подмышечную впадину ребенка, — отметили в учреждении.

Врачи провели заочную консультацию с токсикологами Владивостокской клинической больницы № 2 по поводу ртути, которая могла попасть в организм пострадавшей. По словам специалистов, основной опасностью являются пары ртути, которые выделяются при вдыхании в случае разбивания градусника. При этом само вещество ртути, попадающее в организм в минимальных количествах, не представляет серьезной угрозы.

В итоге травматологи выполнили ювелирную операцию. Они вытащили наконечник и сделали рентген, чтобы убедиться, что в теле девочки не осталось осколков. После нескольких дней наблюдения в стационаре маленькую пациентку выписали домой.

Ранее двухлетняя девочка упала в кастрюлю с горячим компотом в Ростовской области. Ребенка с ожогами ягодиц и бедра увезли в детскую больницу Новочеркасска. Предварительно, родители оставили чан с компотом на полу, чтобы напиток остыл. В это время девочка бегала по комнате, случайно споткнулась и села в кастрюлю.
ДТП
дети
больницы
Приморский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США сравнили стоимость мемуаров Байдена и Обамы
Таиланд закрыл все погранпункты на границе с Камбоджей
Появились новые детали погрома на кладбище с участием подростков
SHOT: князь Александр Трубецкой попал в реанимацию в Москве
Аэропорт Тынды вышел на связь после исчезновения с радаров Ан-24 с людьми
Раскрыт гигантский масштаб возвратов купленных в интернете одежды и обуви
Готовлю на зиму целыми банками! Острая капуста с морковью по-корейски
Владельцам домашних питомцев рассказали, как часто их следует мыть
Таиланд обвинил силы Камбоджи в обстреле из РСЗО
Появились кадры боев на границе Камбоджи и Таиланда
В МИД Турции заметили серьезные перемены в диалоге России и Украины
Россиянам раскрыли, как решить проблему пьяниц на шезлонгах
Амурский губернатор назвал число пассажиров на борту пропавшего самолета
Учительницу лишили работы и арестовали за совращение школьника
Самолет с освобожденными из плена российскими бойцами сел в Подмосковье
Появились кадры обломков БПЛА на дороге в Сочи
Украинский пленный раскрыл схему, как командиры ВСУ получают взятки
Кусок ртутного градусника впился в подмышку маленькой девочки во время ДТП
В Амурской области потерян контакт с пассажирским самолетом Ан-24
Два подразделения ВСУ устроили перестрелку в ЛНР
Дальше
Самое популярное
Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.