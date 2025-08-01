Разъяренная толпа жестоко избила россиянку в США

Гражданку России по имени Холли жестоко избили во время массовой драки в городе Цинциннати, штат Огайо, сообщает The New York Post. Инцидент произошел в субботу, 26 июля, около 03:00 по местному времени (10:00 мск).

Группа злоумышленников набросилась на нескольких человек, среди которых оказалась россиянка. Сперва нападавшие избили мужчину. Когда к участникам драки подошла гражданка России, дебоширы бросились и на нее. Женщина получила удар в лицо, потеряла сознание и упала на землю.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. У нее кровоподтеки на лице и шее, разбита губа и синяк под глазом. Выписавшись из больницы, россиянка вернулась РФ. Находилась ли она в США в качестве туристки или проживала там не уточняется.

Перед судом уже предстали пятеро обвиняемых, в том числе 39-летний Джермейн Мэтьюз и 34-летний Монтианес Мерриуэзер. По версии полиции, они координировали нападение из засады.

Ранее массовая драка произошла на турнире по ММА в Сургуте. Сначала бойцы превратили бой в обычную драку, избив рефери, после к ним присоединились их друзья. По словам некоторых очевидцев, они слышали выстрелы.