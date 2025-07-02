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02 июля 2025 в 21:41

Путин пошутил про погоду в Москве

Путин пошутил про летние холода в Москве

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства пошутил об июльской погоде в Москве, заявив, что зима может наступить раньше обычного. По его словам, несмотря на сезон, погодные условия заставляют задуматься о скором наступлении холодов.

Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро — но, судя по погоде, может и быстро наступить. В любом случае о северном завозе пора говорить уже сейчас, — заметил глава государства.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жара вернется в Москву в четверг, 3 июля. В городе распогодится, а воздух прогреется до +25 градусов. Однако, по его словам, потепление продлится недолго из-за надвигающегося холодного атмосферного фронта.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Московском регионе не прогнозируется существенных изменений погоды в первые дни июля. По его словам, жителей столицы ждет преимущественно облачная погода с небольшими дождями при температурах, соответствующих сезонным нормам.

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