США приостановили военную помощь Украине в качестве уступки России, пишет газета Junge Welt. При этом в издании указали, что Вашингтон не признает этот факт и называет причиной своего решения нехватку оружия на складах.

Оправдание прекращения поставок — это возможность сохранить лицо, чтобы выполнить ключевое условие России по прекращению конфликта, не признавая это как уступку Москве, — говорится в сообщении.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Украину ждет мрачное будущее из-за того, что президент США Дональд Трамп ослабил военную поддержку Киева. Журналисты считают, что всему виной личная неприязнь главы Белого дома к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

До этого стало известно, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину. Это решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби на фоне обеспокоенности по поводу сокращения арсеналов. Распоряжение было отдано еще в начале июня, однако вступило в силу только сейчас, отмечают источники.