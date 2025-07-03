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03 июля 2025 в 10:11

Приостановку американской помощи Украине назвали «скрытой» уступкой России

Junge Welt: США приостановили военную помощь Киеву в качестве уступки Москве

Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency/Global Look Press

США приостановили военную помощь Украине в качестве уступки России, пишет газета Junge Welt. При этом в издании указали, что Вашингтон не признает этот факт и называет причиной своего решения нехватку оружия на складах.

Оправдание прекращения поставок — это возможность сохранить лицо, чтобы выполнить ключевое условие России по прекращению конфликта, не признавая это как уступку Москве, — говорится в сообщении.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Украину ждет мрачное будущее из-за того, что президент США Дональд Трамп ослабил военную поддержку Киева. Журналисты считают, что всему виной личная неприязнь главы Белого дома к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

До этого стало известно, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину. Это решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби на фоне обеспокоенности по поводу сокращения арсеналов. Распоряжение было отдано еще в начале июня, однако вступило в силу только сейчас, отмечают источники.

США
Дональд Трамп
Украина
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