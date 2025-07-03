В конгрессе США запросили экстренный брифинг по Украине Республиканец Фицпатрик призвал Белый дом провести экстренный брифинг по Украине

Республиканец Брайан Фицпатрик, член комитета по разведке палаты представителей США, обратился к Белому дому и Пентагону с требованием провести экстренный брифинг. В соцсети X он обосновал это желание тем, чтобы прояснить ситуацию с приостановкой военных поставок Украине.

Я официально запросил экстренный брифинг от Белого дома и Пентагона, чтобы прояснить эти сообщения (о приостановке помощи Киеву. — NEWS.ru), — написал Фицпатрик.

В письме президенту США Дональду Трампу он подчеркнул необходимость проверки американских запасов оружия и боеприпасов. Также он намерен убедиться в приверженности Вашингтона поддержке Киева необходимыми ресурсами.

Стало известно, что США временно прекратили поставки вооружений и боеприпасов Украине из-за истощения собственных резервов. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок оружия Киеву может ускорить завершение специальной военной операции.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад не контролирует поставки вооружений Украине. Дипломат отметила, что между Киевом и ЕС не было контрактных обязательств.