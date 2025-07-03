Стало известно, почему зумеры не хотят покупать свое жилье

Стало известно, почему зумеры не хотят покупать свое жилье Финэксперт Мехтиев заявил, что зумеры не хотят покупать жилье из-за экономики

Большинство зумеров не планируют приобретать собственное жилье из-за экономической недоступности ипотеки и нежелания жить в устаревших квартирах, доставшихся от родителей, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. По его словам, только 7% молодежи приобрели свое жилье.

И номер один в этом списке — это экономическая недоступность недвижимости: только 7% зумеров купили жилье самостоятельно, а 44% вообще не имеют квартиры в собственности, — объяснил эксперт.

Мехтиев отметил, что высокие рыночные ставки по ипотеке делают приобретение жилья для многих зумеров недоступным. Кроме того, молодое поколение предпочитает аренду, так как это обеспечивает мобильность и свободу переездов, а также позволяет адаптироваться к динамичной карьере.

Зумеры также не хотят жить в устаревшем жилье, доставшемся от родителей, и предпочитают современные локации с digital-инфраструктурой, добавил специалист.

Ранее юрист Алена Морозова заявила, что покупатель недвижимости с долгами на самом деле не обязан оплачивать задолженность собственника за коммунальные услуги. Она также призвала в сделках с жильем проявлять внимательность.