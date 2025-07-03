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03 июля 2025 в 10:25

Российский «спутник-убийца» мог приблизиться к объекту США в космосе

The Sun: Россию заподозрили в преследовании американских космических разведчиков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российский военный спутник «Космос-2558» якобы заметили на орбитальной траектории, передает The Sun. По информации издания, он мог находиться рядом с американским спутником-шпионом USA-326. Объект якобы следил за целью с 2022 года.

Предполагается, что он способен постоянно отслеживать вражеские спутники-шпионы и при необходимости сбивать их, — говорится в публикации.

Российский спутник привлек внимание после того, как 26 июня от него отделился другой объект, получивший обозначение 2025-089 °C или просто Объект C. Этот малый искусственный спутник двигался в том же направлении, но по другой орбите.

Исследователи выдвинули предположение, что объект обладает высокой маневренностью и может быть оснащен противоспутниковым оружием. Известно, что два других российских спутника аналогичного типа, «Космос-2519» и «2542», ранее также запускали малые спутники «Космос-2521» и «2543».

Ранее Минобороны России показало видео запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельске. На кадрах видно, как ракета сначала стоит на стартовой площадке, а спустя время взлетает, оставляя после себя огненный шлейф. Известно, что запуск производился в интересах военного ведомства.

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