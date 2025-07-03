Европа начала готовиться к выводу войск США Euractiv: страны НАТО в Европе начали готовиться к возможному выводу войск США

Европейские страны — участницы НАТО начали готовиться к возможному сокращению военного контингента США на континенте, сообщает Euractiv со ссылкой на источники в Альянсе. По данным портала, в европейских кругах Блока убеждены, что американский лидер Дональд Трамп уменьшит численность войск в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек.

Рассматриваются сценарии вывода от 10 до 20 тысяч военнослужащих, которых перебросят на Ближний Восток и в Азию. Планы обороны НАТО зависят от авиации, вооружений и логистики США в значительной степени.

Военные чиновники считают, что европейские силы не смогут компенсировать утрату в течение многих лет. Это вызывает у стран НАТО особую обеспокоенность. Приготовления ведутся в условиях отсутствия официальных консультаций с США, говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты могут вывести 10 тысяч своих военнослужащих из стран Восточной Европы. Это половина от тех военных, которые были направлены в Европу из США в 2022 году. Этот вопрос пока находится в стадии обсуждения.