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03 июля 2025 в 09:57

Отдых на пляже обернулся для школьника страшными ожогами

В Сочи школьник попал в больницу с ожогами 50% тела после отдыха на пляже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи 13-летний подросток попал в больницу с ожогами 50% тела после того, как позагорал на пляже, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, на теле школьника появились огромные красные волдыри.

Это заметили взрослые и вызвали скорую помощь. В итоге мальчика госпитализировали с ожогами 50% тела. Отмечается, что в Сочи в тот день было около 22–25 градусов тепла, однако в регионе наблюдался очень высокий УФ-индекс.

Ранее врач Елена Соломатина рассказала, что загар под воздействием прямых солнечных лучей разрушает клеточную мембрану кожи, обезвоживая ее. Это приводит к окислительному стрессу в организме. По ее словам, от солнечных ванн больше вреда, чем пользы.

В свою очередь дерматолог Мария Журавлева заявила, что детям, а также людям с чувствительной или проблемной кожей особенно важно носить солнцезащитную одежду. По ее словам, это не помешает и тем, кто долго находится под солнцем, например дачникам или рыбакам. Она добавила, что солнцезащитная одежда позволит защитить кожу от ожогов, фотостарения, а также развития онкологии.

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