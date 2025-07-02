Врач предупредила о неочевидной опасности солнца

Загар под воздействием прямых солнечных лучей разрушает клеточную мембрану кожи, обезвоживая ее, заявила «Радио 1» врач Елена Соломатина. Это приводит к окислительному стрессу в организме. По ее словам, от солнечных ванн больше вреда, чем пользы.

Солнечный лучи, проникая в кожу, начинают буквально рвать молекулы и воздействуют на наш генетический аппарат — ДНК. Можно порвать себе генетику ожогом или обычным подобным излучением. Клетка будет умирать — это как ядерный процесс, цепная реакция, — предупредила Соломатина.

По ее мнению, для защиты от солнца недостаточно использовать только косметические средства. Важно, чтобы организм получал гиалуроновую кислоту, омега-3 жирные кислоты, а также холестерин. Врач посоветовала летом добавлять в рацион побольше морепродуктов, ягод, рыбы и фруктов.

Диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала употреблять персики, абрикосы, облепиху, морковь, тыкву, арбузы, а также помидоры для равномерного загара. В этих продуктах содержатся полезные пигменты — ликопин и бета-каротин.