Тренер «Динамо» раскрыл, на сколько завышены зарплаты футболистов в России Тренер Карпин: зарплаты российских футболистов завышены минимум на 50%

Зарплаты российских футболистов завышены как минимум наполовину, заявил главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин в интервью РБК. Он уверен, что клубы способны функционировать без государственной поддержки, полагаясь на собственные средства.

На 50% минимум, — подчеркнул тренер.

Карпин привел в пример европейский клуб с бюджетом €100 млн (9,3 млрд рублей), из которых €80 млн (7,4 млрд рублей) составляет господдержка. По его словам, даже при сокращении бюджета до €20 млн (1,8 млрд рублей) клуб продолжит существовать, как это делают команды в Финляндии с еще меньшими средствами.

В таком случае, отметил тренер, клубы перестанут платить игрокам и тренерам завышенные суммы и не смогут покупать иностранных футболистов по нынешним ценам. Однако, подчеркнул он, это не приведет к исчезновению клубов — они просто перейдут на более скромные бюджеты.

Ранее бывший игрок сборной России и экс-тренер казанского ФК «Рубин» Роман Шаронов спас подростка во время матча. Юный футболист потерял сознание в ходе отборочного турнира ЧР среди команд 2011 года рождения.