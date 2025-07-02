Генсек НАТО предрек Украине крах после отказа США от поставок оружия Рютте: Киев не сможет в ближайшее время обойтись без военной помощи Запада

Украина не сможет в краткосрочной перспективе обойтись без поставок западных вооружений, в частности боеприпасов и систем противовоздушной обороны, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте телеканалу Fox News. Таким образом он прокомментировал сообщения о приостановке поставок Вашингтоном ряда вооружений.

В краткосрочной перспективе Украина не сможет выдержать без всей поддержки, что она может получить в плане боеприпасов и систем ПВО [от США], — сказал он.

Ранее Пентагон принял решение приостановить поставки определенных видов вооружения Украине. Речь идет о тысячах боеприпасов для гаубиц, более 100 управляемых ракет Hellfire и свыше 250 ракет GMLRS, а также ЗРК Stinger и боеприпасов для ЗРК Patriot. Без помощи Вашингтона Украина лишается возможности использовать некоторые виды вооружений, поставленные ранее. К ним относятся, например, реактивные системы HIMARS.

Заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов исключил вероятность передачи Киеву американской ракеты класса «воздух — воздух» AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile и в следующем году. В разговоре с NEWS.ru он объяснил, что американским военным понадобится два года, чтобы освоить «ракеты-убийцы».