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01 августа 2025 в 03:53

«Сомнений не осталось»: Лавров о планах НАТО нанести поражение России

Лавров: НАТО к концу 2021 года хотели нанести России поражение руками Украины

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Намерение Запада нанести России «стратегическое поражение» руками Украины стало очевидным в 2021 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье министра «Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы», опубликованной в «Российской газете». По его словам, понимание настало после высокомерного отказа Вашингтона и Брюсселя от российских предложений по гарантиям безопасности.

Если и были сомнения, то в тот момент их не осталось: натовцы уже подготовились нанести России «стратегическое поражение» руками приведенного ими к власти в 2014 году через кровавый госпереворот режима в Киеве, совершенный вопреки гарантиям Берлина, Варшавы и Парижа, — констатировал дипломат.

Лавров напомнил, что позднее это подтвердили и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, и экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-президент Украины Петр Порошенко. Все они публично признали тот факт, что их подписи под Минскими договоренностями февраля 2015 года, призванными положить конец развязанному Киевом конфликту на Донбассе, были ложью, заключил глава МИД РФ.

Ранее западные аналитики пересмотрели свои прогнозы относительно украинского конфликта. Теперь они считают маловероятным даже «корейский вариант», при котором Украина сохранила бы 80% своей территории. Более реалистичным представляется «грузинский сценарий» с усилением российского влияния.

Тем временем экс-спецсоветник по военным вопросам генсека ОБСЕ подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард выразил мнение, что конфликт на Украине показал неготовность НАТО к прямому военному столкновению с Россией. Российские войска показали свое превосходство над Западом во всех областях, пояснил он.

Сергей Лавров
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