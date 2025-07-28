Почти половина европейцев не знают лидеров НАТО и ЕС EMI: свыше 40% европейцев не слышали о руководителях НАТО и Евросоюза

Более 40% жителей Европы не знакомы с ключевыми лидерами НАТО и ЕС, включая генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте и главу европейской дипломатии Каю Каллас, сообщает Международное европейское движение (EMI), которое провело соответствующее исследование. Опрос проводился с 3 по 10 июня среди 3,5 тысячи граждан ФРГ, Франции, Италии, Испании, Польши, Румынии и Швеции.

Согласно опросу, наибольшую известность среди европейских политиков имеет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — о ней осведомлены 48% респондентов, еще 23% заявили, что немного знают о ее деятельности. В то же время 41% участников исследования никогда не слышали о Марке Рютте, 45% — о председателе Европарламента Роберте Метсоле, а 48% — о Кае Каллас.

«Достаточно хорошо» осведомлены о Рютте лишь 21% опрошенных, о Метсоле — 18%, а о Каллас — 14%. Наименее узнаваемым политиком оказался еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс — 60% респондентов признались, что не знают о его существовании.

Ранее по итогам переговоров с президентом США фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия согласилась полностью отказаться от российских нефти и газа в обмен на снижение американских пошлин с 30% до 15%. Страны ЕС продолжают закупать энергоносители, но теперь перейдут на «более качественные» американские поставки. По словам главы Еврокомиссии, российские нефтепродукты все еще попадают в ЕС «через черный ход». Новое соглашение должно полностью исключить эту практику.