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27 июля 2025 в 23:27

Стало известно, на что пошел Евросоюз ради снижения пошлин США

Евросоюз заместит нефть и газ из России на СПГ ради снижения пошлин США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Еврокомиссия согласилась полностью отказаться от российских нефти и газа в обмен на снижение американских пошлин с 30% до 15%, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии. Страны ЕС продолжают закупать российские энергоносители, но теперь перейдут на «более качественные» американские поставки.

Сделка включает закупки ЕС огромных объемов американского СПГ и ядерного топлива при полном отказе от российского газа и нефти, — подчеркнула фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, российские нефтепродукты все еще попадают в ЕС «через черный ход». Новое соглашение должно полностью исключить эту практику.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Брюссель достигли соглашения о введении 15-процентной таможенной пошлины на европейские товары, ввозимые в США. При этом тарифы на американский экспорт в ЕС отсутствуют. Американский лидер назвал соглашение историческим достижением. Новые ставки не коснутся европейских стали, алюминия и фармпродукции, так как здесь сохранятся действующие тарифы.

Урсула фон дер Ляйен
пошлины
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