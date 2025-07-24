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24 июля 2025 в 00:27

Мединский снова преподал генсеку НАТО урок истории

Мединский после переговоров в Стамбуле преподал новый урок истории Рютте

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Помощник президента России Владимир Мединский после переговоров в Стамбуле вновь преподал генсеку НАТО Марку Рютте урок истории, передает ТАСС. Глава российской делегации привел исторический пример, отметив, что напоминает страницы прошлого специально для главы Североатлантического альянса, которого назвал «большим любителем истории».

В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами. Чан Кайши и Мао Цзэдун. Чан Кайши все время настаивал, что надо лично встретиться и обо всем договориться. По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались, только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия не были решены. Война продолжалась, — подчеркнул политик.

Мединский отметил, что эти встречи не привели к окончанию войны, поскольку главные причины конфликта не были решены. В итоге, несмотря на обширную западную поддержку, националисты проиграли войну коммунистам.

Ранее он подчеркнул, что Москва готова обменять военных ВСУ и другие категории лиц на жителей Курской области. Порядка 30 человек, которые проживали в регионе, удерживаются Украиной, из-за чего так и не вернулись в Россию, констатировал глава делегации, причем не ясно, почему такая ситуация вообще возникла.

Владимир Мединский
Марк Рютте
история
Китай
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