Составлен список футболистов, встречавшихся с порноактрисами

Девушкой игрока «Ньюкасла» Кирана Триппьера оказалась порномодель с OnlyFans Сиенна Дэй. Какие еще мировые звезды футбола встречались с актрисами фильмов для взрослых — в материале NEWS.ru.

Как футболист «Ньюкасла» бросил жену и трех детей ради порномодели

Впервые футболиста «Ньюкасла» Триппьера увидели с Дэй в мае. Пара находилась в одном из заведений в Таунсайде. По информации издания Goal, видео, на котором футболист проводит вечер в компании порномодели, отправили его жене Шарлотте. Оказалось, что супруги больше года не живут вместе и находятся в процессе развода. У Кирана и Шарлотты трое общих детей.

По данным Goal, Триппьер и Дэй продолжили вечер в другом клубе и «не скрывали своей симпатии». Футболист и модель провели вместе около часа. Они покинули заведение незадолго до трех часов ночи.

Как аргентинская порномодель бросила двух футболистов

В 2012 году аргентинский футболист Мауро Икарди выступал за итальянскую «Сампдорию». В команде он дружил с соотечественником Макси Лопесом. Они часто ходили друг к другу в гости. Макси познакомил Мауро со своей женой, бывшей порноактрисой Вандой Нарой. За спиной Лопеса они закрутили роман. Нара забрала троих детей и уехала жить к Икарди. В своих соцсетях экс-порноактриса называла Икарди «40-летним самцом в теле юноши» и выкладывала фотографии дорогих подарков. Лопес и Нара развелись в 2013 году.

В 2014-м экс-порноактриса вышла замуж за Икарди. У них двое совместных детей. В ноябре 2021 года Marca сообщала, что Нара уличила Икарди в измене с моделью Чиной Суарес. Мауро ради спасения брака передал жене права на свои контракты, а также на всю свою собственность до 2050 года. В 2022-м Икарди и Нара развелись.

Мауро Икарди и Ванда Нара Фото: Insidefoto/Global Look Press

С какими порномоделями общалась юная звезда «Барселоны»

В июне 17-летнюю звезду «Барселоны» Ламина Ямаля заподозрили в романе с блогершей и моделью OnlyFans Фати Васкес. Девушка старше футболиста на 13 лет. Она работала стюардессой, а затем написала книгу о буллинге в подростковом возрасте.

Слухи о романе Ямаля и Васкес появились после появления совместных фотографий с отдыха на вилле на острове Сицилия. Они катались на яхте и гидроцикле. Ямаль опроверг слухи о романе и заявил, что ни с кем не встречается.

Спустя несколько дней бывшая порноактриса Клаудиа Бавель заявила, что футболист «Барселоны» звал ее на вечеринки.

«У меня есть тысяча сообщений от Ламина. Он приглашал меня к себе и на свои вечеринки. Говорил, что разница в возрасте не важна. А я отвечала, что не хочу встречаться с несовершеннолетним», — сказала Бавель.

Девушка сообщила, что Ямаль впервые написал ей сообщение через общего друга. По ее словам, это произошло в сентябре 2024 года. Бывшая порноактриса утверждает, что встречалась с футболистом на вечеринках, но никогда лично с ним не разговаривала.

Ямаль опроверг эту информацию. Футболист заявил, что живет с мамой и она «не пускает других женщин».

Как у Быстрова и Аршавина сорвался интим с порноактрисой

В июне 2020 года уральская звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор (Любовь Бушуева) рассказала, что во время отпуска в Геленджике познакомилась с Быстровым и другим бывшим футболистом «Зенита» Андреем Аршавиным. Девушка не могла поверить, что экс-капитан сборной России приглашает ее к себе за стол. Порноактриса рассказала, что у футболистов было две бутылки 12-летнего виски и кальяны. Девушка назвала Быстрова веселым парнем. Вечер продолжился в гостиничном номере экс-футболистов.

Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Глупо было отказываться от секса! Я сюда за этим и приехала, тем более тут звезды футбола за нами ухаживают. Пришли в номер — Аршавин и Быстров развалились на кровати», — рассказала Тейлор.

Перед началом процесса девушка попросила сделать селфи на память. В этот момент третий товарищ экс-футболистов Александр выхватил телефон из рук порноактрисы. В итоге ничего не вышло, и девушка ушла. На следующий день порноактриса снова нашла экс-футболистов в том же заведении, и они вновь отказали ей в селфи.

Почему английская порноактриса бросила футболиста «Манчестер Сити»

В 2011 году тогдашний нападающий «Манчестер Сити» Марио Балотелли был замечен в компании порнозвезды Холли Хендерсон. Девушка на 11 лет старше футболиста. На тот момент Балотелли встречался с моделью Рафаэллой Фико. Нападающий заявлял, что его отношения с девушкой находятся на грани разрыва, а на вопросы журналистов о Хендерсон он загадочно улыбался.

Позднее порноактриса заявила, что не хотела стать очередной девушкой в постели итальянца. Хендерсон поставила точку в отношениях с Балотелли.

Как японский футболист перевез порноактрису в Англию

В 2012 году японский футболист Синдзи Кагава стал игроком «Манчестер Юнайтед». Он переехал в Англию вместе с Амери Ичиносе. В Японии девушка также известна под псевдонимами Эрика Курису и Айяка Мисора. Под этими именами азиатка снялась во множестве фильмов для взрослых.

Английские журналисты пытались добиться от Кагавы подтверждения информации о романе с порноактрисой. Однако спустя два года футболист вернулся в дортмундскую «Боруссию», и эта тема больше не поднималась в британских СМИ.

Синдзи Кагава Фото: Itaru Chiba/Global Look Press

Какая порномодель совратила несовершеннолетнего футболиста Неймара

Бразильскому футболисту Неймару приписывали множество романов. По слухам, в 2009 году на тот момент 17-летний игрок «Сантоса» встречался с порноактрисой Даниэлой Шперле. Реальных подтверждений этой связи не существует, однако о непродолжительных отношениях писали в бразильской прессе. Неймар и Шперле не подтверждали, но и не опровергали слухи о недолгом романе.

Почему футболисты заводят отношения с порномоделями

Футболисты живут очень легкой жизнью, они с размахом отмечают свои победы и даже поражения, заявила NEWS.ru сексолог Александра Миллер. По этой причине их привлекают женщины, которые внешне выглядят презентабельно, считает она.

«Все видят, с каким невероятным размахом футболисты отмечают свои победы, даже проигрыши. Соответственно, и женщины их привлекают такого же уровня, как их интересы. Гораздо проще завязать общение и даже отношения с такими низкоранговыми женщинами, которые внешне презентабельно выглядят. Если у женщины очень низкий уровень морали и жизненных принципов, то, скорее всего, этот мужчина будет не единственный в кругу её интересов. Скорее всего, ее список поклонников будет весьма обширный», — объяснила Миллер.

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