Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 02:00

Составлен список футболистов, встречавшихся с порноактрисами

Неймар Неймар Фото: EPA/ТАСС

Девушкой игрока «Ньюкасла» Кирана Триппьера оказалась порномодель с OnlyFans Сиенна Дэй. Какие еще мировые звезды футбола встречались с актрисами фильмов для взрослых — в материале NEWS.ru.

Как футболист «Ньюкасла» бросил жену и трех детей ради порномодели

Впервые футболиста «Ньюкасла» Триппьера увидели с Дэй в мае. Пара находилась в одном из заведений в Таунсайде. По информации издания Goal, видео, на котором футболист проводит вечер в компании порномодели, отправили его жене Шарлотте. Оказалось, что супруги больше года не живут вместе и находятся в процессе развода. У Кирана и Шарлотты трое общих детей.

По данным Goal, Триппьер и Дэй продолжили вечер в другом клубе и «не скрывали своей симпатии». Футболист и модель провели вместе около часа. Они покинули заведение незадолго до трех часов ночи.

Как аргентинская порномодель бросила двух футболистов

В 2012 году аргентинский футболист Мауро Икарди выступал за итальянскую «Сампдорию». В команде он дружил с соотечественником Макси Лопесом. Они часто ходили друг к другу в гости. Макси познакомил Мауро со своей женой, бывшей порноактрисой Вандой Нарой. За спиной Лопеса они закрутили роман. Нара забрала троих детей и уехала жить к Икарди. В своих соцсетях экс-порноактриса называла Икарди «40-летним самцом в теле юноши» и выкладывала фотографии дорогих подарков. Лопес и Нара развелись в 2013 году.

В 2014-м экс-порноактриса вышла замуж за Икарди. У них двое совместных детей. В ноябре 2021 года Marca сообщала, что Нара уличила Икарди в измене с моделью Чиной Суарес. Мауро ради спасения брака передал жене права на свои контракты, а также на всю свою собственность до 2050 года. В 2022-м Икарди и Нара развелись.

Мауро Икарди и Ванда Нара Мауро Икарди и Ванда Нара Фото: Insidefoto/Global Look Press

С какими порномоделями общалась юная звезда «Барселоны»

В июне 17-летнюю звезду «Барселоны» Ламина Ямаля заподозрили в романе с блогершей и моделью OnlyFans Фати Васкес. Девушка старше футболиста на 13 лет. Она работала стюардессой, а затем написала книгу о буллинге в подростковом возрасте.

Слухи о романе Ямаля и Васкес появились после появления совместных фотографий с отдыха на вилле на острове Сицилия. Они катались на яхте и гидроцикле. Ямаль опроверг слухи о романе и заявил, что ни с кем не встречается.

Спустя несколько дней бывшая порноактриса Клаудиа Бавель заявила, что футболист «Барселоны» звал ее на вечеринки.

«У меня есть тысяча сообщений от Ламина. Он приглашал меня к себе и на свои вечеринки. Говорил, что разница в возрасте не важна. А я отвечала, что не хочу встречаться с несовершеннолетним», — сказала Бавель.

Девушка сообщила, что Ямаль впервые написал ей сообщение через общего друга. По ее словам, это произошло в сентябре 2024 года. Бывшая порноактриса утверждает, что встречалась с футболистом на вечеринках, но никогда лично с ним не разговаривала.

Ямаль опроверг эту информацию. Футболист заявил, что живет с мамой и она «не пускает других женщин».

Как у Быстрова и Аршавина сорвался интим с порноактрисой

В июне 2020 года уральская звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор (Любовь Бушуева) рассказала, что во время отпуска в Геленджике познакомилась с Быстровым и другим бывшим футболистом «Зенита» Андреем Аршавиным. Девушка не могла поверить, что экс-капитан сборной России приглашает ее к себе за стол. Порноактриса рассказала, что у футболистов было две бутылки 12-летнего виски и кальяны. Девушка назвала Быстрова веселым парнем. Вечер продолжился в гостиничном номере экс-футболистов.

Андрей Аршавин Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Глупо было отказываться от секса! Я сюда за этим и приехала, тем более тут звезды футбола за нами ухаживают. Пришли в номер — Аршавин и Быстров развалились на кровати», — рассказала Тейлор.

Перед началом процесса девушка попросила сделать селфи на память. В этот момент третий товарищ экс-футболистов Александр выхватил телефон из рук порноактрисы. В итоге ничего не вышло, и девушка ушла. На следующий день порноактриса снова нашла экс-футболистов в том же заведении, и они вновь отказали ей в селфи.

Почему английская порноактриса бросила футболиста «Манчестер Сити»

В 2011 году тогдашний нападающий «Манчестер Сити» Марио Балотелли был замечен в компании порнозвезды Холли Хендерсон. Девушка на 11 лет старше футболиста. На тот момент Балотелли встречался с моделью Рафаэллой Фико. Нападающий заявлял, что его отношения с девушкой находятся на грани разрыва, а на вопросы журналистов о Хендерсон он загадочно улыбался.

Позднее порноактриса заявила, что не хотела стать очередной девушкой в постели итальянца. Хендерсон поставила точку в отношениях с Балотелли.

Как японский футболист перевез порноактрису в Англию

В 2012 году японский футболист Синдзи Кагава стал игроком «Манчестер Юнайтед». Он переехал в Англию вместе с Амери Ичиносе. В Японии девушка также известна под псевдонимами Эрика Курису и Айяка Мисора. Под этими именами азиатка снялась во множестве фильмов для взрослых.

Английские журналисты пытались добиться от Кагавы подтверждения информации о романе с порноактрисой. Однако спустя два года футболист вернулся в дортмундскую «Боруссию», и эта тема больше не поднималась в британских СМИ.

Синдзи Кагава Синдзи Кагава Фото: Itaru Chiba/Global Look Press

Какая порномодель совратила несовершеннолетнего футболиста Неймара

Бразильскому футболисту Неймару приписывали множество романов. По слухам, в 2009 году на тот момент 17-летний игрок «Сантоса» встречался с порноактрисой Даниэлой Шперле. Реальных подтверждений этой связи не существует, однако о непродолжительных отношениях писали в бразильской прессе. Неймар и Шперле не подтверждали, но и не опровергали слухи о недолгом романе.

Почему футболисты заводят отношения с порномоделями

Футболисты живут очень легкой жизнью, они с размахом отмечают свои победы и даже поражения, заявила NEWS.ru сексолог Александра Миллер. По этой причине их привлекают женщины, которые внешне выглядят презентабельно, считает она.

«Все видят, с каким невероятным размахом футболисты отмечают свои победы, даже проигрыши. Соответственно, и женщины их привлекают такого же уровня, как их интересы. Гораздо проще завязать общение и даже отношения с такими низкоранговыми женщинами, которые внешне презентабельно выглядят. Если у женщины очень низкий уровень морали и жизненных принципов, то, скорее всего, этот мужчина будет не единственный в кругу её интересов. Скорее всего, ее список поклонников будет весьма обширный», — объяснила Миллер.

Читайте также:

Подымила на пару с обезьяной: что грозит боксеру за вейп в парке «Тайган»

Конфликт с Тарасовой, грин-карта США, ЛГБТ-премия дочери: как живет Роднина

Золото Олимпиады, измена, отъезд из России: как живет фигуристка Сотникова

футболисты
порноактрисы
спортсмены
романы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венгрии рассказали, когда можно было завершить украинский конфликт
Разъяренный житель Камчатки гонялся за сбежавшей лисой-блогером
В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией
Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска
«Пережила шок»: туристка из России рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.