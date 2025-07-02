Захарова: послу Азербайджана заявлен протест на фоне демонтажа отношений

Россия выразила протест послу Азербайджана Рахману Мустафаеву, напомнила представитель МИД Мария Захарова на брифинге. Она указала, что поводом стал «демонтаж отношений» между Москвой и Баку, передает корреспондент NEWS.ru.

Послу был заявлен решительный протест касательно сознательных шагов азербайджанской стороны по демонтажу двухсторонних отношений, — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что в РФ видят фейковые сообщения, появляющиеся в местных СМИ, и власти Азербайджана уже опровергли некоторые из них.

Ранее Захарова обращала внимание, что для Москвы важны дружеские отношения с Баку. Она призвала одуматься те стороны, которые намерены испортить диалог России и Азербайджана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не угрожала дружественной стране. Представитель Кремля также не исключил, что Киев попробует внести напряженность в отношения Москвы и Баку.

Кроме того, Москва и Баку обсуждают совместные вопросы. По словам Пескова, контакты происходят на уровне председателя СК РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева.