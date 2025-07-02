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02 июля 2025 в 15:50

Захарова: послу Азербайджана заявлен протест на фоне демонтажа отношений

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия выразила протест послу Азербайджана Рахману Мустафаеву, напомнила представитель МИД Мария Захарова на брифинге. Она указала, что поводом стал «демонтаж отношений» между Москвой и Баку, передает корреспондент NEWS.ru.

Послу был заявлен решительный протест касательно сознательных шагов азербайджанской стороны по демонтажу двухсторонних отношений, — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что в РФ видят фейковые сообщения, появляющиеся в местных СМИ, и власти Азербайджана уже опровергли некоторые из них.

Ранее Захарова обращала внимание, что для Москвы важны дружеские отношения с Баку. Она призвала одуматься те стороны, которые намерены испортить диалог России и Азербайджана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не угрожала дружественной стране. Представитель Кремля также не исключил, что Киев попробует внести напряженность в отношения Москвы и Баку.

Кроме того, Москва и Баку обсуждают совместные вопросы. По словам Пескова, контакты происходят на уровне председателя СК РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева.

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