У главы МВД Ингушетии прошли обыски

Обыски прошли в региональном главке МВД в Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, обыски, в частности, прошли у главы министерства.

Собеседник напомнил, что два месяца назад были задержаны руководители финотделов как регионального МВД, так и районных и муниципальных отделов. Из Москвы в этой связи прибыла первая группа Главного управления собственной безопасности МВД РФ для следственных действий. Мероприятия касаются расследования дела о хищении федеральных средств. В скором времени планируется приезд второй группы для проверки.

Ранее сотрудники СК и управления ФСБ России по Челябинской области провели обыски в офисах ПАО «Южуралзолото группа компаний» и на территории шахты «Центральная». Обыски прошли в рамках дел о нарушении правил эксплуатации промышленных объектов, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

До этого стало известно, что по подозрению в хищениях задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. У чиновника и его родственников, а также в его кабинете в администрации главы и правительства Дагестана провели обыски.