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02 июля 2025 в 16:14

В Госдуме опровергли информацию о введении единой школьной формы в России

Депутат Буцкая: введения единой школьной формы в России не предусмотрено

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Утверждение ГОСТа на одежду для школьников не предполагает введения единой школьной формы в России, написала в своем Telegram-канале первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она отметила, что в некоторых сообществах распространяется не соответствующая действительности информация о том, что в РФ «якобы скоро появится какой-то ГОСТ на единую школьную форму для мальчиков и девочек».

Это не так. У нас действительно есть ГОСТ на школьную форму, но в нем речь идет сугубо о ткани. Обязательного введения школьной формы тоже не предусмотрено, — заверила Буцкая.

Депутат пояснила, что одежда для школьников должна быть изготовлена из дышащих и быстросохнущих материалов. Также она отметила, что ГОСТ будет касаться подкладки.

Таким образом, в ГОСТе речь идет о тканях, но никак не о едином стандарте самой школьной формы, — заключила она.

Ранее член профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил, что новый ГОСТ на школьную форму негативно отразится на бюджете семей. Он отметил, что внедрение любых стандартов способствует повышению цен.

С 1 июля в России вступает в силу новый ГОСТ, регулирующий требования к школьной форме. Она должна соответствовать деловому стилю, быть светской и эстетичной, без запрещенных символов.

Россия
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Татьяна Буцкая
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Госдума
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