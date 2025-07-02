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02 июля 2025 в 16:12

Психолог объяснила, почему зумеры часто отказываются от работы в офисе

Психолог Шуренкова заявила, что зумеры выбирают свободу, а не стабильность

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зумеры, как правило, отдают предпочтение свободе, а не стабильности, заявила в беседе с НСН психолог Елена Шуренкова. В связи с этим, по ее мнению, молодое поколение зачастую отказывается работать в офисе, если им некомфортно.

Почему зумерам тяжело работать в офисе? Потому что они как раз воспитаны и выросли на коротких дофаминовых циклах, коротких видео и так далее. Для них важна свобода, отметила Шуренкова.

По ее словам, для старших поколений было ценно годами работать в одной компании — это считалось показателем стабильности и надежности. Однако для зумеров длительный стаж на одном месте не так важен. Они чаще меняют работу и не боятся уходить, если чувствуют неудовлетворенность.

Психотерапевт Ирина Крашкина ранее заявила, что зумеры чаще других поколений испытывают стресс из-за будущего. На представителей поколения Z зачастую негативно влияют социальные сети, отметила Крашкина.

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