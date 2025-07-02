В Госдуме раскрыли секреты счастливой семейной жизни

Здоровые отношения, в особенности семейные, базируются на взаимном уважении и поддержке, сказала в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Так она прокомментировала слова протоиерея Кирилла Иванова, который назвал поведение женщин причиной проблем в российских семьях.

В основе любых здоровых взаимоотношений, в семье в особенности, лежит уважение. Это фундаментальный принцип, без которого невозможно создать крепкую и счастливую семью. Для меня идеальная семья — это пример моих родителей. Они вместе прожили 42 года, до смерти отца, и смогли построить крепкие отношения, основанные на поддержке, понимании и взаимопомощи во всем. Это и есть ключ к счастливой семейной жизни, — подчеркнула парламентарий.

По словам Лантратовой, важно помнить, что в семье есть не только права, но и обязанности, а также ответственность каждого члена за ее сохранение.

Призыв к женщинам меньше упрекать мужей — это важный момент, но он должен сопровождаться призывом к мужчинам брать на себя ответственность за свои поступки и любить своих жен. Только в таком симбиозе возможно достичь гармонии, — добавила она.

Ранее протоиерей Иванов заявил, что женщины сами становятся причиной семейных проблем, поскольку редко хвалят своих супругов. Он подчеркнул, что мужчины нуждаются в одобрении даже за неидеальные действия, а если его не получают, могут обидеться, взять пиво и уйти смотреть футбол.