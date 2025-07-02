Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 16:00

В Госдуме раскрыли секреты счастливой семейной жизни

Депутат Лантратова: взаимопомощь и поддержка — залог счастливой семейной жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровые отношения, в особенности семейные, базируются на взаимном уважении и поддержке, сказала в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Так она прокомментировала слова протоиерея Кирилла Иванова, который назвал поведение женщин причиной проблем в российских семьях.

В основе любых здоровых взаимоотношений, в семье в особенности, лежит уважение. Это фундаментальный принцип, без которого невозможно создать крепкую и счастливую семью. Для меня идеальная семья — это пример моих родителей. Они вместе прожили 42 года, до смерти отца, и смогли построить крепкие отношения, основанные на поддержке, понимании и взаимопомощи во всем. Это и есть ключ к счастливой семейной жизни, — подчеркнула парламентарий.

По словам Лантратовой, важно помнить, что в семье есть не только права, но и обязанности, а также ответственность каждого члена за ее сохранение.

Призыв к женщинам меньше упрекать мужей — это важный момент, но он должен сопровождаться призывом к мужчинам брать на себя ответственность за свои поступки и любить своих жен. Только в таком симбиозе возможно достичь гармонии, — добавила она.

Ранее протоиерей Иванов заявил, что женщины сами становятся причиной семейных проблем, поскольку редко хвалят своих супругов. Он подчеркнул, что мужчины нуждаются в одобрении даже за неидеальные действия, а если его не получают, могут обидеться, взять пиво и уйти смотреть футбол.

Россия
семья
Госдума
Яна Лантратова
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог оценил претензии конгресса к решению Хегсета отменить помощь ВСУ
Раскрыто, что могут предпринять демократы для возобновления помощи Украине
Лундстрем: русскую культуру нужно проецировать в самую «мягкую силу»
В Венгрии рассказали, когда Украина могла завершить конфликт
Разъяренный житель Камчатки гонялся за сбежавшей лисой-блогером
В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией
Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска
«Пережила шок»: туристка из России рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Шаляпин объяснил, почему SHAMAN не надо участвовать в «Интервидении»
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
Дальше
Самое популярное
Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Трачу 10 минут, и сразу едим! Сырные лепешки на сковороде: простой рецепт!
Общество

Трачу 10 минут, и сразу едим! Сырные лепешки на сковороде: простой рецепт!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.