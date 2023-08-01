Яна Поплавская обвинила Пугачеву и Галкина в финансировании терроризма Яна Поплавская призвала завести уголовные дела против Пугачевой, Вайкуле и Галкина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Российская актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале предложила возбудить уголовные дела о финансировании терроризма в отношении Лаймы Вайкуле, Аллы Пугачевой, а также Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Марии Максаковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), и арестовать их активы. По словам Поплавской, эти артисты открыто поддерживают киевский режим и «собирают деньги для тех, кто убивает русских людей».

Пугачева, Галкин, Макаревич, Максакова и, конечно, Вайкуле открыто участвуют в финансировании террористического государства, финансируют убийство людей Донбасса, атаки на Крымский мост, прилетов беспилотников по Москве, по КРЕМЛЮ! Почему в отношении этих людей, имеющих российское гражданство, не возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма? — задалась вопросом актриса.

По словам актрисы, известные люди приняли участие в сборе средств для помощи Украине на недавнем музыкальном фестивале в Юрмале «Рандеву-2023», который проводит Лайма Вайкуле. Она обратила внимание на то, что часть выручки от фестиваля должна пойти на помощь украинскому режиму.

Чтобы собрать больше денег, помимо украинской поп-шушеры туда приехали и «российские» артисты: Максим Галкин и Алла Пугачева, Андрей Макаревич и Мария Максакова. Раньше все эти люди <...> в одном поле не сели бы, а теперь все это <...> сбилось в одну кучу, — написала Поплавская.

Ранее Поплавская назвала лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича и певицу Аллу Пугачеву «престарелыми фриками», после того как на концерте в Израиле Макаревич и музыкант Александр Кутиков вывели Примадонну на сцену. Она пояснила, что такие люди позорят почтенный возраст.