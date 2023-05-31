Поплавская назвала Макаревича и Пугачеву «престарелыми фриками»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Актриса и звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская назвала в своем Telegram-канале лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певицу Аллу Пугачеву «престарелыми фриками», после того как на концерте в Израиле Макаревич и музыкант Александр Кутиков вывели Примадонну на сцену. Она пояснила, что такие люди позорят почтенный возраст.

Мне всегда казалось, что в старости должно быть достоинство. В старости нет ничего оскорбительного и позорного, она приходит ко всем. Старость позорят такие люди. <...> Какое наследие оставят эти престарелые фрики? <...> Они не сделали ничего значимого для этой страны, для людей, — написала Поплавская.

После начала СВО Пугачева с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми переехали в Израиль. Галкин осудил начало спецоперации и продолжил критиковать действия правительства. После признания юмориста иностранным агентом Пугачева попросила Минюст внести в реестр и ее имя. В сентябре 2022-го и в мае 2023 года Пугачева временно возвращалась в Москву.

Актер Иван Охлобыстин заявил, что причиной побега Пугачевой в Израиль стал шок. Он добавил, что раньше исполнительница не допускала мысли, что «есть что-то важнее, чем она».