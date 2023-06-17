Клава Кока пригласила в гости налоговую службу

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Клавдия Высокова (Клава Кока)

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) пригласила в гости Федеральную налоговую службу для проверки, сообщает Telegram-канал SHOT. На ПМЭФ артистка заявила, что от ведомства ей скрывать нечего, поскольку она своевременно платит все налоги.

Жду, когда они (сотрудники ФНС. — NEWS.ru) придут ко мне, но что-то не приходят. Пожалуйста, приходите ко мне в гости, я очень вас жду, потому что у меня все чисто, мне нечего скрывать, — сказала Высокова.

Он добавила, что хочет открыть собственный бизнес в России.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба имеет самые разные списки, в том числе и перечень блогеров. По словам руководителя ведомства Даниила Егорова, ФНС продолжит разъяснять блогерам, как правильно и своевременно уплачивать налоги и другие обязательные платежи.

В конце мая российские сенаторы решили предложить правительству ввести налог для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, включая блогерскую. Парламентарии в том числе посоветовали ФНС выявлять и привлекать к ответственности физических лиц, которые получают доход в интернете и уклоняются от уплаты налогов.