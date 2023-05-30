Глава ФНС подтвердил наличие списка блогеров

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Даниил Егоров

Федеральная налоговая служба (ФНС) имеет самые разные списки, в том числе и перечень блогеров, передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Даниила Егорова. Он ранее заявлял в Совфеде, что ФНС продолжит разъяснять блогерам, как правильно и своевременно уплачивать налоги и другие обязательные платежи.

У нас и список блогеров есть, и каких списков у нас только нет. <...> И рестораторов списки есть тоже. И банковские. И всех юрлиц списки есть, — сказал Егоров.

7 марта блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов, ее супруг Артем обвиняется в пособничестве. По версии СК, блогер, зарегистрировавшая ИП, занималась деятельностью по упрощенной схеме налогообложения с доходом до 150 млн рублей, но зарабатывала гораздо больше. Ущерб государству, по оценке следователей, превысил 311 млн рублей.

Позднее Telegram-канал Super сообщил, что супруги Чекалины погасили все долги перед налоговой. По его данным, Валерия и Артем выплатили государству более 311 млн рублей, о чем рассказал адвокат супругов.

Ранее гендиректор юридической компании, предприниматель Алексей Петропольский заявил, что активная борьба с инфоцыганством развернулась в России благодаря изменению методов работы налоговиков. Он напомнил, что в поле зрения правоохранителей попали популярные блогеры, которые задолжали стране многомиллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Как утверждает юрист, помимо фигурантов недавних громких уголовных дел Елены Блиновской и супругов Чекалиных, в списке неплательщиков — десятки тысяч человек.