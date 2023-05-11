«Их десятки тысяч»: юрист объяснил, почему налоговики взялись за блогеров Юрист Петропольский рассказал о «десятках тысяч» блогеров, не заплативших миллиарды рублей налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активная борьба с инфоцыганством развернулась в России благодаря изменению методов работы налоговиков, считает гендиректор юридической компании, предприниматель Алексей Петропольский. В беседе с «Царьградом» он напомнил, что в поле зрения правоохранителей попали популярные блогеры, которые задолжали Родине многомиллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Как утверждает юрист, помимо фигурантов недавних громких уголовных дел Елены Блиновской и супругов Чекалиных, в списке неплательщиков – десятки тысяч человек.

Петропольский отметил, что если раньше налоговики не сопоставляли траты физлиц с уплаченными налогами, то сейчас правила игры изменились.

Создали целый отдел, который занимается проверкой блогеров. Специалисты сопоставляют их траты, то, что они выкладывают в интернет, чем кичатся, на кого все это оформляют, а потом все это имущество перемножают на заплаченные за последние 3-5 лет налоги на доход как физического лица, так и юридического лица, — рассказал эксперт.

По его словам, в стремлении уйти от уплаты налогов блогеры используют схемы дробления бизнеса, чтобы не выйти из лимита дохода в 150 млн рублей в год, фактически получая в разы больше.

Их десятки тысяч, все их доходы серые. <...> При этом в казну отчисляют полтора рубля. А многие вообще показывают, что ничего не заработали. Вот государство и взялось за развенчание этого культа. Раз зарабатываешь деньги, то плати налоги, — заметил бизнесмен.

Ранее стало известно, что налоговики заинтересовались деятельностью компании певицы Алсу, так как с 2020 года фирма показывает нулевую активность. Банковские счета заблокировали, а исполнительницу попросили разъяснить ситуацию.