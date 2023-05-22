Блогер Лерчек и ее муж выплатили 311 млн рублей долга Super: супруги Чекалины выплатили государству 311 млн рублей долга

Фото: t.me/ler_chek_official

Валерия Чекалина

Telegram-канал Super сообщил, что супруги Чекалины погасили все долги перед налоговой. По его данным, Валерия и Артем (Лерчек и Артемчек) выплатили государству более 311 млн рублей, о чем рассказал адвокат супругов.

Счета были арестованы, поэтому ребята взяли деньги взаймы. Все долги, которые были (311 миллионов рублей), они закрыли. Мы ждем послабление от суда и снятие претензий, поскольку уплата налогов произошла и никаких новых требований не выдвигалось, — отметил защитник семьи.

Он добавил, что многодетные родители теперь ожидают «ответных шагов со стороны следствия», поскольку «погашение долга было основным требованием».

Предприниматели из Йошкар-Олы Маргарита и Евгений Шишкины ранее заявили, что блогеры Валерия и Артем Чекалины обманули их при заключении договора о продаже электронных сигарет. Шишкины выиграли дело против них в суде, но получить неустойку не могут.

Ранее сообщалось, что 7 марта Лерчек предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов, ее супруг Артем обвиняется в пособничестве. По версии СК, блогер, зарегистрировавшая ИП, занималась деятельностью по упрощенной схеме налогообложения с доходом до 150 млн рублей, но зарабатывала гораздо больше. Ущерб государству, по оценке следователей, превысил 311 млн рублей.