Назван ущерб, который блогер Лерчек причинила государству «112»: блогеру Лерчек и ее мужу предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей

Фото: t.me/ler_chek_official

Блогер Валерия Чекалина

Блогеру Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, ее супруг Артем обвиняется в пособничестве, сообщил Telegram-канал «112». Ущерб государству, по оценке следователей, превысил 311 миллионов рублей.

Супружеской паре блогеров-миллионников придется возместить ущерб, чтобы избежать реального срока. Максимальное наказание, которое им грозит, предполагает три года лишения свободы. Им запрещен выезд из России, также пара будет ходить на допросы к следователю.

Ранее сотрудники СК и бойцы ОМОНа пришли к чете Чекалиных с обысками. На оперативном видео показали, в каком особняке живет пара. По данным СМИ, помимо Gelandewagen и Lamborghini, которые можно было увидеть на кадрах в гараже, у пары также есть Porsche, Mercedes, Audi и BMW. В ходе обысков у Лерчека и ее супруга также нашли паспорт США, несколько загранпаспортов РФ и драгоценности.

По версии следствия, блогерша, зарегистрировавшая ИП, занималась деятельностью по упрощенной схеме налогообложения с доходом до 150 млн рублей, но зарабатывала гораздо больше. Чтобы уклониться от уплаты налогов, Лерчек привлекла в качестве пособников мужа и родственников.