Уголовное дело против Лерчек на 300 млн: виновата ли блогер, что ей грозит Супружескую пару блогеров-миллионников Валерии и Артема Чекалиных обвиняют в неуплате 300 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерия и Артем Чекалины

Для супружеской четы блогеров-миллионников Валерии и Артема Чекалиных (известны под никами Лерчек и Артемчек, NEWS.ru подробно рассказывал о них) утро 7 марта началось крайне необычно. В их доме провели обыск, в отношении самих звезд возбудили уголовное дело. Как сообщили в Следственном комитете, пару обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. Виновата ли Лерчек, что ей грозит и почему коллеги не исключают, что ее хотят «подставить», — в материале NEWS.ru.

Кто такая Лерчек и в чем ее обвиняют?

Валерия Чекалина — популярный блогер. С 2018 года она ведёт фитнес-блог, проводит фитнес-марафоны по снижению веса, а также показывает в соцсетях жизнь своей семьи — мужа Артема и троих общих детей.

По информации Следственного комитета, Чекалина с лета 2020 года по лето 2022-го формально действовала как ИП и использовала упрощенную схему налогообложения с лимитом в 150 млн в год. При этом, отметили в СК, проведение фитнес-марафонов принесло ей гораздо больше денег.

Не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников. Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц. Так она незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов, — говорится в сообщении следствия.

По данным Telegram-канала Mash, во время обысков в загородном доме Лерчек нашли 8 кг золота 999-й пробы, паспорт США и «около 10 паспортов РФ».

Фото: ГСУ СК России по городу Москве

Кто мог подставить Лерчек?

Коллеги Лерчек, как выяснил NEWS.ru, сомневаются в ее виновности. Так, президент Национальной ассоциации блогеров бизнес-блогер Ольга Берек, многие годы знакомая с Валерией, считает происходящее «недоразумением, в котором обязательно разберутся». По ее мнению, «Лерчек никогда не стала бы рисковать своей репутацией, которая у нее на самом высоком уровне».

Знаю Лерчек как человека порядочного, который заботится о своей репутации всегда. Который заботится о своей команде, не допускает недоплат, — отмечает Ольга Берек.

По словам Берек, «проблема с налогами существует и разные схемы ухода от налогов, к сожалению, тоже, в принципе, существуют, это проблема известная». Однако бизнес-блогер отказывается верить в вину коллеги. Она подчеркнула, что «если Валерией Чекалиной были допущены какие -то ошибки, то она их сама исправит и решит проблему с налоговыми органами, выплатит деньги». Сумму в 300 млн рублей, в которую предварительно оценен ущерб государству, Берек назвала «несовместимой с человеческим разумом».

Если взять в руки калькулятор и знать нашу систему налогообложения, получается сумма, несовместимая вообще с человеческим разумом. Это сколько она должна была заработать? 300 млрд за два года? Ну, условно. Это невозможные деньги, — считает Ольга Берек.

Фото: ГСУ СК России по городу Москве

Она заявила, что «прекрасно знакома с доходами Лерчек, таких денег у нее нет».

Председатель Российского союза блогеров Алла Лагутина предположила, что Лерчек «могли подставить недоброжелатели или конкуренты», так как «такое в инфобизнесе происходит сплошь и рядом».

Для некоторых недоброжелателей это такой способ шантажа блогеров. Когда говорят: я на тебя в налоговую пожалуюсь (не зная, платит блогер налоги или нет). Заявляют на человека, просто чтобы доставить ему проблем. Ну в любом случае надо разбираться. Я все-таки склонна считать, что имеет место клевета или ошибка, — считает Алла Лагутина.

Она пообещала, что Российский союз блогеров «возьмет ситуацию на контроль».

Что грозит Лерчек за неуплату налогов?

Однако основательница юридического агентства «Фролова и партнеры» Анна Фролова отметила, что блогеры довольно часто используют «серую схему ухода от налогов, некоторые по злому умыслу, но большинство просто из-за отсутствия финансовой грамотности». Она объяснила, что сумма в 300 млн рублей «считается особо крупным размером». В связи чем санкция по статье 199 УК (она касается неуплаты налогов юрлицами) «предусматривает как минимум штраф, как максимум — лишение свободы сроком до шести лет».

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если данным лицом либо организацией будут полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, — поясняет Анна Фролова.

Фото: ГСУ СК России по городу Москве

Юрист рассказала, что проблемы с налоговыми органами возникают у блогеров довольно часто. По ее мнению, нередко это связано с финансовой неграмотностью, поскольку «молодые блогеры не хотят вникать в вопрос оформления организационно-правовой формы своей деятельности, на этом и обжигаются».

Многие выбирают серые схемы, за последний год у меня было 12 дел подобного рода. Причиной всех 12 была именно финансовая неграмотность и инфантильность, — подчеркнула юрист.

По сообщениям СМИ, пока дело возбуждено по одной статье — 198 УК РФ, которая применяется по отношению к физическим лицам.

По словам известного адвоката Сергея Жорина, «если уголовное дело будет возбуждено по статье исключительно 198 УК РФ, то это не сильно критично».

Во-первых, потому что она предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы. По судебной практике могу сказать, что зачастую наказание не связано с лишением свободы, как правило, это условное наказание. Да и в соответствии с той же статьей 198, если лицо добровольно погасило налоговую задолженность, штрафы и пени, то оно и вовсе освобождается от уголовной ответственности. Нужно сказать, что в этой части наше законодательство самое лояльное по сравнению с Западом, Америкой, — сказал Сергей Жорин.

Фото: ГСУ СК России по городу Москве

При этом он не исключил, что из данного уголовного дела могут возникнуть и другие. В частности, по статье 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Там уже наказание до семи лет в виде лишения свободы и высокая вероятность получить наказание, связанное с лишением свободы реальным, — добавил юрист.

Как резюмировал Сергей Жорин, дальше «всё зависит от задач правоохранителей и позиции непосредственных фигурантов».