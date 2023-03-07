Восемь килограммов чистого золота нашли при обысках в доме блогера Лерчек

Фото: SuperStock/Global Look Press

Восемь килограммов чистого золота 999-й пробы нашли во время обысков в доме блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), сообщает Telegram-канал Mash. Каждый слиток весит по одному килограмму и стоит почти 4,5 млн рублей по курсу ЦБ.

По данным канала, обыски в доме блогера начались из-за прошлогоднего конфликта со звездной стилисткой Эльвирой Янковской, которую Лерчек обвинила в продаже контрафактных сумок Dior, Chanel, Hermes и Louis Vuitton летом 2022 года. После этого МВД заинтересовалось вопросами налоговых выплат со стороны блогера. Перед обысками в доме Чекалиной правоохранители освободили Янковскую из-под домашнего ареста.

По данным Telegram-канала SHOT, обыски проходят у всех членов блогерской семьи Чекалиных, в том числе в их московских квартирах, где живут родители и брат Артема Чекалина Аркадий с женой Анной. Адвокат Александр Добровинский предполагает, что фигурантам будет предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с пособничеством группы лиц по предварительному сговору. Руководителю этой группы может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что силовики пришли с обысками в особняк супружеской пары блогеров Валерии и Артема Чекалиных, в отношении которых заведено уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей. На видео, опубликованном СК, показаны драгоценности, спорткар Lamborghini и внедорожник Gelandewagen в гараже, валюта, паспорт США и несколько загранпаспортов РФ.

По данным СК, Лерчек с 2020 по 2022 год формально осуществляла деятельность как индивидуальный предприниматель и использовала упрощенную схему налогообложения с лимитом дохода в 150 млн рублей в год, но при этом зарабатывала гораздо больше. Чтобы уклониться от уплаты налогов, Чекалина привлекала в качестве пособников мужа и родственников, на чьи счета поступали доходы от ее деятельности.