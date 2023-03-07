Дом, авто и драгоценности блогера Лерчек попали на видео при обысках СК показал видео обысков в доме блогеров Чекалиных по делу о неуплате налогов на 300 млн рублей

Фото: ГСУ СК России по городу Москве

Силовики пришли с обысками в особняк супружеской пары блогеров Валерии и Артема Чекалиных, в отношении которых заведено уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей. На видео, опубликованном СК, показаны драгоценности, спорткар Lamborghini и внедорожник Gelandewagen в гараже, валюта, паспорт США и несколько загранпаспортов РФ.

По данным СК, блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в период с 2020 по 2022 год формально осуществляла деятельность как индивидуальный предприниматель и использовала упрощенную схему налогообложения с лимитом дохода в 150 млн рублей в год, при этом зарабатывала гораздо больше. Как установили следователи, чтобы уклониться от уплаты налогов, Чекалина привлекала в качестве пособников мужа и родственников, на чьи счета поступали доходы от ее деятельности.

Блогерам-супругам, ставшим фигурантами уголовного дела, может грозить до трех лет тюрьмы.

Ранее в правительстве подготовили поправки к УК, смягчающие наказание за уклонение от уплаты налогов. В частности, законопроект предусматривает освобождение от уголовной ответственности предпринимателей в случае уплаты всех недоимок и пеней. Также в кабмине предложили сократить срок давности привлечения к ответственности по соответствующим статьям с 10 до 6 лет.