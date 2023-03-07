К блогеру Лерчек и ее мужу пришли с обысками Блогеров-миллионников Чекалиных обвинили в уклонении от уплаты налогов на 300 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Блогеры Валерия и Артем Чекалины

В отношении супружеской четы блогеров-миллионников Валерии и Артема Чекалиных (известны под никами «Лерчек» и «Артемчек») возбудили уголовное дело, передает Следственный комитет. Пару обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. По информации ведомства, Чекалина с лета 2020 года по лето 2022-го формально действовала как ИП и использовала упрощенную схему налогообложения с лимитом в 150 млн в год. При этом, отметили в СК, проведение фитнес-марафонов принесло ей гораздо больше денег.

Не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников. Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц. Так она незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов, — говорится в сообщении следствия.

По информации Telegram-канала Mash, в доме блогеров проходят обыски. Журналисты пишут, что паре может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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