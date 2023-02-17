Инстасамку признали угрозой национальной безопасности Украины Инстасамка попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за фейка

Фото: Страница Дарьи Зотеевой Вконтакте

Инстасамка (Дарья Зотеева)

Певица и блогер Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) попала в украинскую базу данных «Миротворец» и оказалась в списке людей, угрожающих национальной безопасности Украины, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, поводом для внесения артистки в базу стала фейковая новость о том, что девушка задонатила почти миллион рублей армии России.

Дарья Евгеньевна Зотеева. Пропаганда российского нацизма и фашизма. Информационная поддержка открытого нападения России на Украину, — приводит Mash информацию о певице на сайте «Миротворца».

В декабре у Инстасамки вышел новый альбом PopStar, заглавным хитом которого стал трек «За деньги — да». В нем она рассказывает о своей богатой жизни, муже-продюсере и возможности поставить себе импланты.

Также сообщалось, что в отношении Инстамсамки была проведена доследственная проверка, которая началась после обращения депутата Госдумы Яны Лантратовой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Парламентарий считает, что поведение Зотеевой и ее бойфренда Олега Маникена Еропкина в ходе концерта в Волгограде в 2021 году можно расценить как развратные действия в присутствии несовершеннолетних (ст. 135 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет).

Ранее член правления «Отцов России» Андрей Згонников заявил, что его организация обратилась к президенту, прокуратуре и СК с просьбой проверить творчество Инстасамки на призывы к проституции, суициду, пьянству и наркомании, потому что в ее песнях только две темы — «деньги и задницы». По словам общественника, за Инстасамкой наверняка стоят какие-то западные кураторы.