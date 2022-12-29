«Деньги и задницы»: член «Отцов России» объяснил жалобу на Инстасамку Член «Отцов России» Згонников: за Инстасамкой однозначно стоят кураторы с Запада

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Блогер Дарья Зотеева (Инстасамка)

Член правления «Отцов России» Андрей Згонников рассказал «360», что организация обратилась к президенту, прокуратуре и СК с просьбой проверить творчество Инстасамки на призывы к проституции, суициду, пьянству и наркомании, потому что в ее песнях только две темы — «деньги и задницы». По словам общественника, за Инстасамкой наверняка стоят какие-то западные кураторы. Згонников напомнил, что после начала специальной военной операции исполнительница демонстративно покинула Россию, но теперь вернулась. Згонников заявил, что Инстасамку словно призвали «какие-то демоны» либо она оказалась никому не нужна.

Я думаю, за ними однозначно стоят люди, скорее всего, некие кураторы прозападные, которые как-то финансируют, идеологически накачивают, ведут методически как-то, определенные схемы и алгоритмы поведения [предлагают], — сказал Згонников.

«Отцы России», как отметил член организации, рассчитывают на введение некоего «идеологического ценза», чтобы защитить себя от потока «деструктивной девиантной нежити».

Згонников поделился и своими впечатлениями от прослушивания песен артистки. Общественник признался, что в основном услышал в них только про «деньги и задницы».

Я не видел ни одной песни какой-то интересной или патриотической, про любовь к детям, к маме, к родине, к своей земле, к своему городу. Там я видел другие вещи, как правило, две — деньги и задницы, — сказал член правления.

В апреле Инстасамка отказалась давать концерты в России и улетела в Дубай. Молодая певица назвала Россию страной, которая «дала некоторые возможности», но отметила, что теперь это «вообще не ее место».