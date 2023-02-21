Предпринимателям смягчат наказание за налоговые преступления В правительстве подготовили поправки к УК, смягчающие наказание за налоговые преступления

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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности 20 февраля одобрила поправки к Уголовному кодексу, которые направлены на смягчение наказания за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов. Кабинет министров должен утвердить законопроект на ближайшем заседании 22 февраля, затем его внесут в Госдуму, сообщает «Коммерсант».

Издание подчеркивает, что, согласно документу, в случае уплаты всех недоимок и пеней предпринимателей не будут привлекать к уголовной ответственности.

Законопроект <...> обязывает следователя вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо прекратить уже возбужденное в случае уплаты предпринимателем недоимки и соответствующих пеней, — отмечается в публикации.

Кроме того, значительно — с 10 до 6 лет — снижаются сроки давности привлечения к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК.

Такие послабления бизнесу обещал год назад президент РФ Владимир Путин.

Ранее ФНС России предупредила регионы о необходимости возврата переплаченных компаниями сумм по налогам, которые будут сняты со счетов региональных и муниципальных бюджетов. Об этом руководители налоговой службы Даниил Егоров и Федерального казначейства Роман Артюхин сообщили в письме, направленном в финансовые органы субъектов.