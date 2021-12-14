Хайп не нужен: блогеры Чекалины рассказали, какой контент приносит миллионы

Блогер Валерия Чекалина, известная в Instagram как Лерчик (ler_chek, 10,3 млн подписчиков) и занимающая седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых звёзд по версии журнала «Forbes», и её муж Артур Чекалин (artem_chek, 4,2 млн подписчиков) раскрыли пол своего третьего ребёнка, устроив на аэродроме целое шоу. Супруги, которые вскоре станут многодетными родителями, заработали состояние на том, что делятся с фолловерами новостями из личной жизни. Так ли просто стать миллионером, публикуя сообщения о себе и живя напоказ, какой контент сейчас популярен в Instagram и кто родится у Чекалиных — мальчик или девочка, узнал NEWS.ru.

Передали результаты УЗИ пилоту вертолёта

Чтобы узнать пол будущего ребёнка, супруги Чекалины арендовали зал для мероприятий при подмосковном аэродроме и устроили грандиозное празднование, пригласив родственников и многочисленных друзей. Пол третьего ребёнка блогеров знал только пилот вертолёта: ему заранее выдали запечатанный конверт с результатами УЗИ, которое накануне прошла Валерия. В задачу пилота входило в оговорённый момент пролететь над взлётной полосой, выпустив газ розового либо голубого цвета.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Этому событие предшествовали несколько месяцев обсуждений фолловерами: в комментариях на личных страницах Валерия и Артёма в Instagram подписчики гадали, кто родится у пары — мальчик или девочка.

Подписчики заметили, что во время беременности я стала в большом количестве смотреть турецкие сериалы. Значит, писали они, точно будет девочка, — рассказала Валерия.

У блогерской пары уже есть сын и дочь, двойняшки Алиса и Богдан. Дети также присутствовали на празднике, охотно позировали перед камерами и отвечали на вопросы гостей. Алиса сообщила, что ей хотелось бы сестрёнку. Богдан, в свою очередь, пожелал братика.

Семья Чекалиных Сергей Булкин/NEWS.ru

Кстати, о своей беременности Валерия сообщила мужу также креативно.

Лера сказала, что у нас пройдёт фотосессия. Мы приехали в Подмосковье. Идём — и вдруг прямо над нами поднимается воздушный шар с надписью «Ты скоро станешь папой!». Жена придумала именно так сообщить мне радостную новость. Я, конечно, обрадовался, думаю, вау! — вспомнил Артём Чекалин.

Самые преданные подписчики — хейтеры

NEWS.ru поинтересовался у Чекалиных, каково это — жить напоказ, и попросил рассказать, как заработать в Instagram миллионы.

— В чём плюсы и минусы жизни напоказ?

Валерия: Жизнь напоказ не напрягает.

Наоборот, в таком варианте жизнь стала намного интереснее и насыщеннее. В процессе создания интересного для подписчиков контента сам получаешь потрясающие эмоции, которые в другом случае вряд ли получил бы.

Валерия Чекалина с супругом Артуром Чекалиным Сергей Булкин/NEWS.ru

Артём: Из минусов могу отметить, пожалуй, только один: нет возможности посекретничать с женой. Куда бы мы ни пришли, все вокруг узнают, начинают прислушиваться, о чём мы шепчемся. Это обратная сторона популярности, наверное. Насчёт эмоций соглашусь с женой — делясь эмоциями с другими, наполняешься ими сам.

— Некоторые блогеры, особенно начинающие, жалуются на хейтеров — что те много критикуют, иногда оскорбляют. Вы научились не обращать внимания на хейт?

Артем: Поначалу отправляли хейтеров сразу в «бан», блокировали. Потом перестали — поняли, что хейтеры являются самыми преданными подписчиками. Они внимательно следят буквально за каждым словом и шагом, помнят, что ты написал или сказал, допустим, два года назад.

Валерия: Хейтеры бывают забавными. Один мне буквально только что написал: мол, говорят, когда ждёшь мальчика, то становишься красивее. А когда ждёшь девочку, то она, наоборот, как бы забирает красоту у мамы. «Я сто процентов думаю, что у вас девочка», — написал человек. То есть он как бы намекнул, будто я стала хуже выглядеть. (Смеётся. — NEWS.ru).

Критики даже мотивируют. Например, настоятельно советуют мне исправить «р» (Валерия не выговаривает звук «р». — NEWS.ru) . Возможно, займусь.

Валерия Чекалина (в центре) Сергей Булкин/NEWS.ru

— Что бы вы посоветовали начинающим блогерам, которые также хотят стать популярными?

Валерия: Советую каждому быть и оставаться самим собой, в том числе в Интернете.

Показывай свою жизнь, которой ты живёшь, рассказывай о том, что интересно тебе самому. И обязательно найдутся люди, которым понравишься и будешь интересен именно ты с твоими увлечениями. А придумать образ, отличающийся от тебя настоящего, пусть даже этот ненастоящий образ покажется тебе интереснее — это путь в никуда. Он приведёт к выгоранию.

Артём: И мы считаем, что нужен всё-таки добрый контент. А не дикий хайп, который даёт разовый эффект популярности на несколько часов или дней, также одномоментно «схлопывается». Мы, например, просто показываем жизнь нашей семьи. И это оказывается интересно многим.

Валерия: Чувствуем себя ответственными перед подписчиками, за ценности, которые пропагандируем. Главная наша ценность — это большая дружная семья. И это абсолютно не напоказ, а по-настоящему.

Фотографии детей до крещения пришлось удалить

— Есть мнение, что нельзя до определённого момента показывать всем лицо маленького ребёнка, в том числе в соцсетях. Вы так не считаете?

Артём: Мне кажется, это стереотип, который соцсети уже перебороли.

Валерия: Действительно, благодаря соцсетям пропали многие стереотипы и страхи, в том числе будущих мам.

Семья Чекалиных Сергей Булкин/NEWS.ru

Например, раньше было не принято, страшно показывать себя беременную с открытым животом, надевать купальник, облегающую одежду, либо показывать процесс кормления младенца. Сейчас благодаря соцсетям это стало в порядке вещей.

Артём: Раньше мы, кстати, тоже жили в этих стереотипах. Доходило до семейных противостояний — когда, к примеру, Лера выкладывала фотографии Алисы и Богдана с открытыми лицами до крещения малышей.

Валерия: Да, я опубликовала пост — и мне сразу позвонили родители мужа, моя мама с возмущениями. И Артём ругался. Говорили, что нет, нельзя показывать детей до крещения. Пришлось удалять. Со временем семья привыкла к такому образу жизни (к тому, что у Валерии нет секретов от подписчиков. — NEWS.ru).

Блогеры Чекалины раскрыли пол третьего ребёнка

Единственной закрытой информацией, видимо, является размер доходов супругов от деятельности в Instagram. Валерия воздержалась от комментария информации о её седьмом месте в списке самых богатых блогеров России по версии «Forbes» и назвать точную сумму заработка. При этом Чекалина подчеркнула, что эти цифры «выше среднего».

Артём добавил, что мало зарабатывают те, кто ленятся. Себя и Валерию от отнёс к активным блогерам, постоянно думающим о развитии своей страницы и темах, интересных пользователям соцсети.

Из-за наледи на взлётной полосе вертолёт рисковал не подняться в небо. Но поводом для огорчения это не стало. Валерия объявила, что «тогда будет не дым, а просто шарик — голубой или розовый». Однако машина взмыла в воздух и пролетела над супругами, оставив за собой голубой «хвост». Значит, вскоре семья Чекалиных пополнится мальчиком. И подписчики блогеров в Instagram обязательно станут свидетелями этого радостного события.