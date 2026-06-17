Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 06:19

Клаву Коку обязали оплатить долги за коммунальные услуги

Клава Кока Клава Кока Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Москве удовлетворил иски о взыскании задолженности по коммунальным платежам с певицы Клавы Коки, настоящее имя которой Клавдия Высокова, передают РИА Новости. В 2025 и 2026 годах к артистке были поданы три исковых заявления.

Истцами выступили Мосводоканал, Московская объединенная энергетическая компания, а также Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Все обращения касались взыскания платы за жилую площадь и коммунальные услуги. Кроме того, претензии затрагивали оплату тепловой и электрической энергии.

Суд рассмотрел поданные заявления и удовлетворил все исковые требования. Как следует из материалов, решения уже вступили в законную силу.

Ранее прокуратура зарегистрировала и направила в столичный суд заявление о назначении блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. В заявлении просят также проверить Луиса Сквирччариани, которого в документах называют отцом младшего ребенка Чекалиной. Поводом для обращения стали публикации блогера в социальных сетях.

Шоу-бизнес
Россия
Клава Кока
долги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о российской вакцине от рака
В России могут изменить срок индексации страховых пенсий
Врач ответила, в каком случае при отравлении в отеле нужно бить тревогу
Клаву Коку обязали оплатить долги за коммунальные услуги
«Снимали глазки»: стало известно о необычной задаче снайперов в зоне СВО
Снайперы уничтожили БПЛА над «дорогой жизни»: успехи ВС РФ к утру 17 июня
МВД разместило новую карточку розыска сбежавшего из РФ журналиста Бабченко
Нутрициолог объяснила, как собрать здоровый обед на шведском столе
Месси вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионатов мира
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 июня
Аэропорт в одном крупном российском городе закрылся
В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА
Мейвезера обвинили в мошенничестве из-за покупки часов за $200 тысяч
G7 пообещала увеличить поставки средств ПВО Украине
В Москве ПВО уничтожила два БПЛА
На Крымском мосту временно остановили движение автомобилей
США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане
Эксперт оценил размер будущей пенсии сварщиков в России
Росстат зафиксировал рост средней зарплаты в Москве
В школах может появиться новый спортивный онлайн-модуль
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов
Общество

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.