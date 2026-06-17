Клаву Коку обязали оплатить долги за коммунальные услуги

Суд в Москве удовлетворил иски о взыскании задолженности по коммунальным платежам с певицы Клавы Коки, настоящее имя которой Клавдия Высокова, передают РИА Новости. В 2025 и 2026 годах к артистке были поданы три исковых заявления.

Истцами выступили Мосводоканал, Московская объединенная энергетическая компания, а также Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Все обращения касались взыскания платы за жилую площадь и коммунальные услуги. Кроме того, претензии затрагивали оплату тепловой и электрической энергии.

Суд рассмотрел поданные заявления и удовлетворил все исковые требования. Как следует из материалов, решения уже вступили в законную силу.

Ранее прокуратура зарегистрировала и направила в столичный суд заявление о назначении блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. В заявлении просят также проверить Луиса Сквирччариани, которого в документах называют отцом младшего ребенка Чекалиной. Поводом для обращения стали публикации блогера в социальных сетях.