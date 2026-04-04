Чеботина поздравила заклятую подругу Клаву Коку с помолвкой

Исполнительница Люся Чеботина одна из первых поздравила певицу Клаву Коку с помолвкой с ведущим Димой Масленниковым. Неожиданное примирение двух звезд произошло на фоне громкой новости, до этого многолетняя дружба звезд прерывалась из-за публичных обид и неудачных шуток. В комментарии под публикацией Коки в соцсети Чеботина дала понять, что давно догадывалась о романтической связи пары и искренне рада за подругу.

А я говорила-а-а-а! Наконец-то вместе. Поздравляю! — написала Чеботина.

Кока и Масленников долгое время утверждали, что их связывает только дружба. Однако в День святого Валентина Кока намекнула, что проводит праздник в компании «любимого и родного» человека. После этого поклонники заговорили о ее возможном романе с телеведущим. Сам Масленников признавался, что его сердце занято, и описывал избранницу как «идеальную, невероятную, лучшую». Однако 3 апреля пара сама рассекретила свои отношения.

