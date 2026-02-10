Зимняя Олимпиада — 2026
Полина Диброва раскрыла правду о свадьбе с Товстиком

Диброва призналась, что хочет выйти замуж за бизнесмена Товстика

Модель и блогер Полина Диброва призналась, что хочет вновь выйти замуж. В интервью «Газете.Ru» она заявила, что в будущем рассматривает рождение общего с бизнесменом Романом Товстиком ребенка. При этом она подчеркнула, что готовность стать матерью у нее есть и сейчас, однако она ждет подходящего времени.

Мне сейчас очень хочется пожить в другом состоянии: побыть невестой, побыть молодоженами, побыть просто любимой женщиной. Я не спешу. Пусть жизнь будет длинной — мне хочется насладиться каждым ее этапом. Ждать ли новостей о помолвке? Это уже вопрос не ко мне, а к другому человеку, — рассказала Диброва.

Ранее блогер рассказывала, что ее бывший муж, телеведущий Дмитрий Дибров, сперва не поверил новости о том, что ее чувства к нему угасли. По ее словам, он воспринял это признание как временную обиду или каприз, а не как серьезное решение.

До этого она заявляла, что дети поддерживали ее на всех этапах развода с телеведущим. По словам бизнесвумен, бракоразводный процесс в их семье шел спокойно до тех пор, пока история не всплыла в СМИ.

