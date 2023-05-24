В России предложили обложить налогами блогеров Сенаторы предложили правительству проработать вопрос о налогообложении доходов блогеров

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Российские сенаторы хотят предложить правительству ввести налог для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, включая блогерскую, передает ТАСС со ссылкой на проект постановления Совфеда «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста». Парламентарии также предлагают ФНС выявлять и привлекать к ответственности физических лиц, которые получают доход в интернете и уклоняются от уплаты налогов.

Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете, — сказано в проекте постановления Совфеда.

Зампред комитета Андрей Епишин заявил ТАСС, что для создания механизма налогообложения в данной сфере нужно будет подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ.

Ранее гендиректор юридической компании, предприниматель Алексей Петропольский заявил, что активная борьба с инфоцыганством развернулась в России благодаря изменению методов работы налоговиков. Он напомнил, что в поле зрения правоохранителей попали популярные блогеры, которые задолжали стране многомиллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Как утверждает юрист, помимо фигурантов недавних громких уголовных дел Елены Блиновской и супругов Чекалиных, в списке неплательщиков — десятки тысяч человек.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что блогеры-тренеры, продающие свои курсы в Сети, должны получать лицензии на деятельность. Предложение о регулировании деятельности таких блогеров депутат направила премьер-министру России Михаилу Мишустину.