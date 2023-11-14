Певица Люся Чеботина: личная жизнь, кто такая, скандалы, новости Певица Люся Чеботина выпустила клип на песню «Псевдомодели»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Люся Чеботина получила широкую известность после выхода песни «Солнце Монако» в 2021 году. Что известно о личной жизни исполнительницы, в каких скандалах она была замешана?

Чем известна Чеботина

Люся Чеботина родилась 26 апреля 1997 года в Петропавловске-Камчатском. В пятилетнем возрасте девочка вместе с семьей переехала в Москву. Она не сдала экзамены в музыкальную школу, но заниматься вокалом не прекратила.

По окончании девяти классов будущая звезда одновременно поступила в два учебных заведения: музыкальную школу по классу «хоровое пение» и в колледж эстрадного и джазового искусства на вокальное отделение.

Свою карьеру артистка начинала с исполнения каверов известных хитов в соцсетях. В 2015 году Чеботина дошла до финала украинской версии шоу «Голос», в 2017 году участвовала в индийском телевизионном конкурсе Dil Hai Hindustani.

Помимо этого, певица появилась в одном из выпусков проекта «Главная сцена» на канале «Россия 1». Также участвовала в конкурсе «Новая волна — 2017».

Популярность пришла к Чеботиной в 2021 году, когда вышла композиция «Солнце Монако». После этого артистка записала треки «Секрет на двоих», «Плакал Голливуд», «Абьюз», «Мое», «Целуй меня», «Лучшая подруга».

В 2023 году Чеботина записала композицию «Королева» с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Также она пела с Игорем Николаевым.

В октябре этого года Чеботина получила награду «Певица года» на премии «Жара Media Awards».

Недавно артистка выпустила клип на песню «Псевдомодели». Роль капитана самолета исполнил Киркоров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Чеботиной

Люся Чеботина долгое время не подтверждала свой роман с музыкантом Юрием Киселевым (ЮрКиссом) — сыном владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева и телеведущей Елены Север. При этом артисты снимались в клипах друг друга и записывали совместные треки.

В декабре прошлого года исполнительница рассекретила отношения с ЮрКиссом.

«У нас с ним всегда есть общие темы для разговора. Мы сначала узнали друг друга как друзья, а потом вступили в отношения. Он знает, что мне нравится, а я знаю, что ему нравится. Он очень заботливый, внимательный, галантный, обходительный», — рассказывала она в интервью Лауре Джугелии.

Многие обвиняли Чеботину в том, что она встречается с ЮрКиссом из-за влиятельных родителей, которые могут помочь ей в карьере. Сама артистка опровергла такие домыслы.

«Меня обижает, что его преподносят в несостоятельном амплуа. Якобы он родился в состоятельной семье, и сам ничего из себя не представляет. Это не так. Не знаю, как он это выдерживает, я бы сошла с ума», — говорила певица.

В июле этого года появились слухи о расставании музыкантов. Они перестали публиковать совместные снимки. Певица не комментировала информацию, заявив, что больше не хочет делиться подробностями личной жизни.

«Да все нормально с личной жизнью. Просто я перестала ее как-то публиковать, говорить, потому что обрастает... Я для себя решила, что личную жизнь больше никак не комментирую. У меня даже подруги не знают», — сказала исполнительница в беседе с МУЗ-ТВ.

Сам ЮрКисс еще в мае сообщил, что его сердце свободно и девушки у него нет. При этом недавно пару снова видели вместе — артисты общались на закрытой вечеринке, организованной рэпером Джиганом.

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU ЮрКисс и Люся Чеботина

В каких скандалах была замешана Чеботина

В мае между Люсей Чеботиной и блогером Идой Галич произошел конфликт. Артистка приняла предложение телеведущей принять участие в ее YouTube-шоу «1-11», но в день съемок не приехала.

Галич в соцсетях заявила, что создание проекта стоит ей денег и времени. По ее словам, Чеботину ждала не только команда из 30 человек, но и школьники, с которыми она должна была соревноваться в интеллектуальном состязании.

«За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком. Моя команда 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репутационные риски, мои финансовые потери — это все на совести одного человека. Я никого не буду жалеть, потому что никто не пожалел меня!» — высказалась телеведущая.

Исполнительница в ответ сообщила, что отказ от съемок был связан с проблемами со здоровьем и обвинила Галич в публичной травле.

В июне случился еще один скандал — Чеботину сняли с эфира всех продуктов холдинга «Русская медиагруппа». СМИ предположили, что это произошло из-за ее расставания с ЮрКиссом. Однако выяснилось, что это была просьба певицы.

«По какой-то причине певица Люся Чеботина решила, что „Русская медиагруппа“ настроена против нее. Во всех наших поддержках, в любом сотрудничестве она выискивала злой умысел, желание разрушить ее карьеру. Хотя странно рушить то, что сам и создавал. В результате певица попросила снять все ее композиции из репертуара наших станций и телеканала», — рассказали «Звездачу» в пресс-службе «Русской медиагруппы».

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