Итоги премии «Жара Media Awards»: кто стал лучшим певцом и певицей России

Фото: Пресс-служба Жара Music Awards

Ольга Бузова

В Москве вчера, 5 октября, в Crocus City Hall состоялась церемония награждения премии «Жара Media Awards», на которой были вручены награды российским музыкальным исполнителям. Кого из звезд признали лучшими?

Сколько наград забрала Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова получила сразу две статуэтки в номинациях «Видео года» (за песню «Верни») и «Инфлюенсер года».

«Я согласна! Хотя бы здесь могу сказать эту фразу», — пошутила она.

Кого назвали певицей года

Люся Чеботина получила премию за «Лучшую певицу года».

«Все парни хотят стать певцом года, а девочки — певицей года в рейтинге от „Жары“. Награда будет напоминать мне о том, как сегодня было страшно, но потом круто. Мне очень нравится форма награды, она молодежная», — заявила знаменитость.

На сцене Чеботина спела и показала номер на пуантах. На красной дорожке она смешала в одном образе несколько трендов: металлизированную сетку с боди и поясом, а также босоножки с серебряными носками и многослойную юбку с воланами.

Кого назвали певцом года

Лучшим исполнителем года признали Егора Крида. Рэпер заявил, что выступление далось ему нелегко, так как он приехал на мероприятие с высокой температурой.

«Сегодня не мог не приехать, потому что знал: большинство приходит послушать мое выступление. Когда есть большая ответственность перед зрителями, идешь на все», — сказал он со сцены.

Почему Оксана Самойлова не хотела ехать на премию

Модель Оксана Самойлова и рэпер Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) получили статуэтку в номинации «Пара года». Однако известно, что блогер чуть не пропустила мероприятие из-за неудачного образа. В соцсетях незадолго до начала события она жаловалась, что стилисты сделали ей плохую укладку и макияж.

«Меня просто максимально ужасно собрали. Выходить через 15 минут. Я сижу рыдаю. Посмотрите на это! Как вам? Очень красиво?!» — возмущалась она.

Однако Самойлова самостоятельно исправила ошибки специалистов и приехала на премию.

«Я хотела уже не идти, но потом вспомнила, что номинирована два раза. Поэтому собралась и поехала», — сообщила она.

Что рассказала Анна Седокова

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова выбрала наряд, который демонстрировал ее фигуру. Артистка призналась, что похудела на девять килограммов.

«Два месяца назад моя форма была совсем не потрясающая. Я переживала сложный момент в жизни и сильно поправилась. Я переживала все то, что переживают обычные девочки: что никому не нужна, что я слабая, что жизнь проходит мимо меня. В какой-то момент поняла, что должна быть сильной. И у меня получилось сделать это — сегодня я минус девять килограммов. Ограничила себя в питании, отказалась от алкоголя, правильно питаюсь и занимаюсь спортом», — заявила Седокова.

Артистка прилетела из США в Москву с шестилетним сыном Гектором. Ее муж баскетболист Янис Тимма отдыхает в Турции, а дочери учатся в Америке.

Кто еще получил награды

Группа «Винтаж» была отмечена в номинации «Дэнс года» за лучший танцевальный ролик «Плохая девочка».

В номинации «Хит года» одержала победу композиция «Не вспоминай» Олега Майами, Niletto и Леши Свика. Музыкантам удалось обойти один из самых популярных треков 2023 года «За деньги да» исполнительницы Инстасамки.

Mary Gu получила приз как «Краш года», Косте Лакосте досталась статуэтка в номинации «На стиле», а Валя Карнавал получила премию «Голос блога».

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