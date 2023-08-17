«Повторяет судьбу МакSим»: нетрезвая Седокова упала на концерте в Москве Анна Седокова заявила об отказе от алкоголя после падения на сцене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Седокова

40-летняя певица Анна Седокова упала на сцене во время концерта в Москве, потому что была нетрезва, пишет Telegram-канал «Yobajur». На кадрах с выступления видно, как исполнительница присела, после чего потеряла равновесие и завалилась на спину. Подняться сама она не смогла, ей помогли встать музыканты коллектива. На видео также слышно, что Анна с трудом исполняла свои композиции.

Говорят, что Седокова повторяет судьбу МакSим. У Ани серьезные проблемы с алкоголизмом. Она сначала упала перед выступлением за кулисами, потом прямо во время выступления, не попала ни в одну ноту и большую часть времени вместо нее либо были записанные бэки, либо просто пел приглашённый мальчик - бэк-вокалист. Сразу после концерта она у себя в ТГ-канале выпустила пост, что бросает пить, но не думаю, что это всё-таки произошло, - цитирует канал одного из зрителей

Ранее исполнительница сообщила поклонникам, что перешла на правильное питание и интервальное голодание, чтобы сбросить лишние голограммы.

Похоже, у Анны Седоковой большие проблемы с алкоголем. И пить она бросила не просто так, - пишет Telegram-канал «Самые СЛИВки».

В 2022 году налоговая служба ликвидировала ИП Анны Седоковой в России. Причиной было названо окончание действия документа, подтверждающего право находиться в РФ. Через это ИП артистка получала гонорары за концерты, корпоративы, рекламу и другие доходы.

Сейчас Седокова живет в США, где нашёл работу её молодой муж, баскетболист Янис Тимма. В Москве у певицы остались две купленные в ипотеку квартиры в престижных районах города.