Составлен список самых популярных российских артистов в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певица Любовь Казарновская заявила, что Ярослав Дронов (SHAMAN) смог прославиться, поскольку «подобрал код к россиянам, хорошо считав текущее время». Кто еще входит в список самых популярных артистов страны?

Кто из звезд сейчас находится на пике славы

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, в 2013 году учувствовал в шоу «Фактор А», а в 2014 году — в программе «Голос». Однако популярным артист стал в 2022 году. За день до начала спецоперации, 23 февраля, он выпустил трек «Встанем», посвященный погибшим российским воинам. 23 сентября звезда выступил на концерте «Своих не бросаем», а уже 30 сентября вместе с президентом РФ Владимиром Путиным на Красной площади исполнил гимн страны. По мнению Любови Казарновской, SHAMAN стал успешным, поскольку сумел «считать код».

«У него есть большой круг поклонников, которые считают, что это он талант, который нужен был стране. Он подобрал код. Как в свое время родилась песня „Вставай, страна огромная“, и она доказала, что она — на века. До сих пор военные концерты не обходятся без этой песни», — объяснила она.

Телеведущая и певица Ольга Бузова в интервью шутила, что люди сейчас живут «в эпоху Бузовой». Успех артистки не понимают и не принимают многие коллеги по цеху, однако журналист Отар Кушанашвили объяснял популярность исполнительницы ее трудолюбием.

«У нее бешеное количество энергии и абсолютно точное понимание своего предназначения», — говорил он на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Филипп Киркоров в апреле этого года отметил 56-летие, однако он по-прежнему остается популярным даже у молодого поколения. Дело в том, что поп-король умеет подстраиваться под время: он записывает дуэты с исполнителями, известными сейчас, а также часто меняет имидж и удивляет поклонников. Киркоров пел с Давой, Анной Asti, Люсей Чеботиной и другими. В начале 2023 года музыкант показал свои преображения: он обзавелся кубиками пресса с помощью пластического хирурга Тимура Хайдарова, а также вставил имплантаты в ягодицы.

Певица Anna Asti в ноябре прошлого года ушла из группы Artik & Asti и начала сольную карьеру. Она была самой популярной артисткой на «Яндекс Музыке» в 2022 году. Кроме того, в этом году исполнительница стала лидером по наградам музыкальной премии «Жара»: ее признали лучшей в пяти номинациях: «Женское видео» (клип на песню «По барам»), «Певица года», «Артист года», «Альбом года» (альбом «Феникс») и «Песня года» (дуэт с Филиппом Киркоровым на песню «Хобби»).

«Я до сих пор не могу осознать, что все это происходит со мной, настолько это круто! Помню, как после презентации сольного альбома проснулась утром, увидела позиции в чартах и заплакала как ребенок, не веря своим глазам. Ожидала ли? Нет. Я просто хотела петь, мечтала, чтобы мои песни слушали, чтобы я была нужна, потому что петь — это мое предназначение, и я точно знаю, что сила свыше ведет меня по этому пути», — комментировала Анна Asti свой успех порталу HELLO.

В Москве 6 апреля состоялась премия «Жара Music Awards». Певица Anna Asti забрала пять статуэток, включая номинации «Лучший артист» и «Лучшая певица». Филипп Киркоров получил награды за лучшую песню и лучший концертный тур. Лучшим певцом был признан JONY. Награду «Артист поколения» вручили Диме Билану.

Какие российские артисты были самыми популярными в 2022 году

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 1 ноября опубликовал результаты исследования, посвященного выбору россиянами лучших эстрадных исполнителей и актеров 2022 года.

Возглавил список Олег Газманов, который получил 14% голосов респондентов. Вторую строчку занял SHAMAN (13%). Далее расположились Николай Басков (9%) и Филипп Киркоров (8%). При этом за исполнителя SHAMAN чаще всего голосовали граждане среднего возраста: от 35 до 59 лет, а Олегу Газманову симпатию отдавали жители старше 60 лет.

Лучшей певицей 2022 года стала Полина Гагарина, успехи которой отметили 14% участников опроса. Второе место заняла Алла Пугачева (8%), третье досталось Валерии (7%).

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