Операция на лице, роман с женатым: как и где сейчас живет Виктория Боня Виктория Боня показала лицо после пластики на ковровой дорожке в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Блогер и телеведущая Виктория Боня появилась на ковровой дорожке премии VOICE, где продемонстрировала результат пластической операции на лице, которую сделала в Лос-Анджелесе. Какие еще новости о ней?

Что Виктория Боня сделала с лицом

Виктория Боня летом текущего года сделала операцию по коррекции формы глаз у звездного хирурга Чиа Чи Као. По словам телеведущей, она лежала на операционном столе 14 часов вместо запланированных восьми. Это случилось из-за некоторых нюансов, которые возникли вследствие аппаратной косметологии. Блогер рассказала, что коррекция формы глаз стоит четверть миллиона долларов, но ей согласились сделать скидку, конечная стоимость составила $215 тысяч.

Боня хотела продать на аукционе свои свежие фотографии после пластики, а после создала закрытый Telegram-канал, где планировала опубликовать снимки лица после периода реабилитации. Приглашение в группу можно было получить, заплатив 1300 рублей. Из-за того, что купить подписку согласились лишь 200 человек, от этой идеи блогер отказалась.

Накануне в Москве прошла премия VOICE «Главные лица». Виктория Боня стала гостем мероприятия и на ковровой дорожке позировала перед журналистами без очков, продемонстрировав результат пластики. При этом она предупредила публику, что все еще находится в фазе реабилитации — держится отек лица.

Как выглядит Виктория Боня после пластической операции

Виктория Бона на днях также полностью открыла лицо ради участия в съемках шоу Ляйсан Утяшевой, которая заявила, что та выглядит хорошо после хирургического вмешательства.

«Какая красивая! Боже! А чего ты стеснялась? Тебе идут отеки», — заявила Утяшева.

Актриса Лиза Моряк не согласилась с мнением Лайсян Утяшевой, встретившись с Боней на премии VOICE, она назвала ее преображение «ужасным».

«Не согласна с остальными. Оставлю гневный комментарий. Ужасное преображение», — сказала она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктория Боня

Где живет Виктория Боня, последние новости о личной жизни

Виктория Боня последние годы живет в нескольких странах. Больше десяти лет она проживала с дочерью Анджелиной в Монако, откуда родом отец девочки — ирландский миллиардер Алекс Смерфит. Некоторое время блогер живала в Лондоне, однако в 2020 вновь вернулась в Монте-Карло.

После пластической операции в США Виктория Боня приехала в Москву, где ее регулярно приглашают на съемки различных проектов.

В октябре 2023 года Виктория Боня рассказала, что состоит в отношениях с 30-летним блогером Русланом Гасановым, который ради нее оставил жену после 13 лет брака.

«Когда мы познакомились, он был женат. Мы просто общались как друзья, виделись несколько раз в общей компании. Через полгода он спросил: „Если бы я не был женат, ты бы выбрала меня?“ Я сказала, что не могу дать ответ на такой вопрос человеку, который в отношениях. Не хотела никого подталкивать, для меня важно, чтобы человек сам принял решение. Через 2 месяца после этого разговора он уже принял решение разойтись, только тогда мы впервые решили дать шанс этим отношениям», — объяснила она.

Боня опровергла информацию о том, что живет за счет богатого мужчины, подчеркнув, что сама зарабатывает $1 млн в месяц, а ее ежемесячные расходы составляют порядка 10 млн рублей.

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