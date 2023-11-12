Певец SHAMAN: личная жизнь, откуда появился, как зовут, были ли скандалы Певица Алла Пугачева повторила фразу SHAMAN, которую ранее просила его сказать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) получил широкую известность в 2022 году. Откуда возник артист и как он стал популярным?

Когда и как SHAMAN стал известным

SHAMAN в 2013 году участвовал в программе «Фактор А», а в 2014 году — в шоу «Голос». Однако популярным певец стал только в 2022 году.

За день до начала спецоперации, 23 февраля, он выпустил трек «Встанем», посвященный погибшим российским воинам. 23 сентября музыкант выступил на концерте «Своих не бросаем», а уже 30 сентября вместе с президентом РФ Владимиром Путиным на Красной площади исполнил гимн страны.

4 ноября 2023 года, в День народного единства, певца показали по трем крупнейшим федеральным каналам: утром он пел на «России» с хором Сретенского монастыря, днем на НТВ был его сольный концерт, а вечером выступление SHAMAN транслировал Первый канал.

Что о популярности SHAMAN говорят его коллеги

По мнению музыкального продюсера Александра Яковлева, SHAMAN не удалось стать популярным ранее, потому его подвело отсутствие в репертуаре песен собственного сочинения.

Яковлев рассказал, что работал музыкальным наставником в проекте «Фактор А» 10 лет назад. Среди участников проекта был Ярослав Дронов. Тогда он учился в музыкальной академии имени Гнесиных и уже показывал себя сильным вокалистом.

«На „Факторе А“ никто из участников не представил своих песен, композиторских работ или стихов. А вот когда Ярик стал сам писать песни, то у него и начал складываться визуальный, эмоциональный и профессиональный образ. Вот и результат!» — сообщил продюсер NEWS.ru.

О его способностях высоко отзывалась художественный руководитель проекта, народная артистка СССР Алла Пугачева. Вчера Примадонна также упомянула Дронова.

«P.S. Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: „Вы еще обо мне услышите!“ Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах. Спасибо. Алла Пугачева», — отметила она.

Певица Любовь Казарновская заявила, что SHAMAN смог прославиться, поскольку «подобрал код к россиянам, хорошо считав текущее время».

«У него есть большой круг поклонников, которые считают, что это он талант, который нужен был стране. Он подобрал код. Как в свое время родилась песня „Вставай, страна огромная“, и она доказала, что она — на века. До сих пор военные концерты не обходятся без этой песни», — объяснила артистка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Что известно о личной жизни SHAMAN

Первая супруга SHAMAN Мария Рощупкина родила ему дочь Варвару. Артист рассказывал, что они с женой расстались на дружеской ноте.

«Мы познакомились в музыкальной тусовке. Начали встречаться, потом я предложил жить вместе, затем позвал замуж. Путаницы не было, потому что мне всегда хотелось серьезных отношений. Никогда не искал „погулять“», — делился певец.

Ращупкина не смогла обустроиться в Москве, поэтому вместе с наследницей осталась в родном городе Дронова — Новомосковске. Исполнитель созванивается с дочкой и помогает ей финансово, однако видится с ней редко.

«Не так часто вижусь, но когда вижусь, стараюсь делать приезд праздником», — признавался SHAMAN.

В 2017 году SHAMAN женился во второй раз. Его избранницей стала топ-менеджер Елена Мартынова, которая старше его на 14 лет.

«Она была рядом в самые тяжелые моменты, когда у меня ничего не получалось, я был никем. Лена любит меня и обладает колоссальной силой воли. Уже добившись высот в своей профессии, она ждала, терпела и верила целых пять лет, пока у меня что-то получится», — делился музыкант с aif.ru.

Кто критиковал творчество SHAMAN

В августе 2022 года комик Александр Гудков выпустил пародию на клип Ярослава Дронова «Я русский» под названием «Я узкий». SHAMAN в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что выпуск новых версий его трека свидетельствует о популярности песни.

«Для меня это счастье — что люди делают свои версии на мое творчество. Это говорит только об одном: песня „Я русский“ набирает обороты. Есть люди, которым она нравится и которым она не нравится. Равнодушных нет, вот что самое интересное и главное для меня», — сказал артист.

По его мнению, «хейтеры, ненависть, какой-то негатив — это своего рода тоже фанатизм, хотя и со знаком минус».

Участники Little Big Cофья Таюрская и Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) раскритиковали творчество SHAMAN. Они не поверили, что исполнитель раскрутился без продюсеров, так как, по их словам, премьера одной из песен музыканта состоялась на федеральном канале. Также Прусикин назвал образ певца «сюрреалистичным».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Почему песню SHAMAN «Я русский» хотели проверить на экстремизм

В феврале этого года SHAMAN оказался в центре скандала — житель Тульской области обратился в МВД с заявлением проверить его песню «Я русский» на предмет экстремизма. По мнению обратившегося, слова песни разжигают межнациональную рознь в стране.

«Мою песню „Я русский“ знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение „я русский“ означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей родиной. Объяснение дано мною собственноручно, эту песню я написал и пою, потому что я русский», — ответил музыкант на обвинения.

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