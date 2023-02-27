Песню SHAMAN «Я русский» проверят на экстремизм МВД России проверит песню SHAMAN «Я русский» на экстремизм после жалобы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления

Житель Тульской области обратился в МВД с заявлением проверить песню исполнителя SHAMAN «Я русский» на предмет экстремизма, об этом рассказал сам музыкант в своем Telegram-канале. По мнению обратившегося, слова песни разжигают межнациональную рознь в стране. SHAMAN утверждает, что под словами «я русский» он подразумевает всех граждан России, а не конкретную народность.

Мою песню «Я русский» знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение «я — русский» означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной. <...> Объяснение дано мною собственноручно, эту песню я написал и пою, потому что я — русский, — написал певец.

Он отметил, что его шлягер играл в эфирах ведущих федеральных телеканалов и по радио. По словам SHAMAN, композиция прошла все необходимые инстанции перед публикацией на российских музыкальных платформах, и была одобрена. При этом он поблагодарил обратившегося за столь пристальное внимание к его творчеству.

Ранее Минобороны РФ заявило, что известный российский певец SHAMAN выступил перед участниками военной операции на Украине, проходящими лечение и реабилитацию в госпитале Подольска. В клубе лечебного учреждения он исполнил несколько своих песен.