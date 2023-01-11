Певец SHAMAN выступил перед участниками СВО Минобороны: певец SHAMAN выступил в Подольске перед участниками спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Минобороны РФ заявило, что известный российский певец SHAMAN выступил перед участниками специальной военной операции (СВО), проходящими лечение и реабилитацию в госпитале Подольска. В клубе лечебного учреждения он исполнил несколько своих песен, сообщает РИА Новости.

Российский певец, композитор и автор песен Shaman присоединился к акции «Лучшим воинам Мира» и выступил перед участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в 1586-м военном клиническом госпитале Подольска, — цитирует агентство военное ведомство.

Свои популярные песни «Встанем» и «Я русский» SHAMAN исполнял в рамках социально-культурной акции «Лучшим воинам Мира». Ее организовало главное военно-политическое управление ВС РФ для поддержки военнослужащих, участвовавших в выполнении боевых задач.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал самыми яркими артистами на российской сцене в 2022 году певца SHAMAN и Анну Asti. Эксперт отметил, что SHAMAN завоевал сердца слушателей благодаря своим духоподъемным песням, что подтверждают многомиллионные просмотры его клипов. По мнению критика, SHAMAN стал главным открытием года.