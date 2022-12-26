Музыкальный критик назвал двух главных артистов 2022 года в России Музыкальный критик Бабичев назвал SHAMAN и Анну Asti главными артистами года в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Самыми яркими артистами на российской сцене в 2022 году стали SHAMAN и Анна Asti, считает музыкальный критик Евгений Бабичев. Эксперт в беседе с изданием «Слово и Дело» отметил, что SHAMAN завоевал сердца слушателей благодаря своим духоподъемным песням, что подтверждают многомиллионные просмотры его клипов. Автор хитов «Я русский» и «Встанем», по мнению критика, стал главным открытием года, однако SHAMAN нужно искать новые творческие формы, чтобы не стать «пародией на самого себя» и сохранить поклонников.

То движение вперед, которое он показал в этом году, та лояльность СМИ, бесконечные просмотры его видео говорят о том, что это однозначно год SHAMAN. Это точно зачет и в плане музыки, и в плане становления его как артиста в медийном пространстве — зачет по всем фронтам, — сказал Бабичев.

Лучшей певицей года, по мнению критика, стала Анна Asti, выпустившая альбом «Феникс», многие хиты с которого долгое время не покидали верхние строчки чартов по прослушиваниям на стриминговых платформах. По словам Бабичева, Анна Asti показала пример успешного старта сольной карьеры.

Очень сложно найти успех, уходя в сольное плавание. Здесь все зависит от того, как все сложится с медийной поддержкой, с благосклонностью и лояльностью коллег. В случае с Анной Asti, медиа и другие звезды поддержали ее начинания и карьеру. Например, получился очень удачный дуэт с Филиппом Киркоровым, — отметил критик.

Ранее народный артист России Илья Резник назвал SHAMAN «коммерческим проектом». Поэт-песенник рассказал, что всего за несколько месяцев стоимость выступления молодого артиста выросла почти в пять раз и сейчас, по его словам, достигает 3,3 млн рублей.